Lingettes Swiffer : arrêtez d’en acheter, ce mélange à 2 ingrédients peut vous faire économiser 150 € par an

Entre paquets de lingettes attrape-poussière et poubelle qui déborde, la note ménage grimpe vite. Un simple spray préparé en cuisine a bouleversé ma manière de balayer.

Chaque semaine, le même rituel : un coup de balai, puis une lingette attrape-poussière pour « finir propre ». Les paquets s’empilaient, la poubelle aussi, sans que le sol reste net bien longtemps.

À force d’enchaîner les boîtes, la facture grimpait et le sentiment de gaspiller plastique et produits parfumés devenait pesant. Jusqu’au jour où deux ingrédients du placard ont changé la façon de dépoussiérer la maison.

J’achetais des lingettes attrape-poussière par paquets : pourquoi j’ai décidé d’arrêter

Comme dans beaucoup de foyers, les lingettes attrape-poussière étaient devenues un réflexe. Elles promettent de capturer la poussière fine que le balai laisse filer. Pourtant ces feuilles parfumées finissent à la poubelle après quelques minutes, avec une composition souvent floue.

Côté budget, la note grimpe très vite. Une boîte de 36 lingettes Swiffer « Sols Propre & Frais » coûte autour de 11,95 € ; utilisée chaque semaine, elle se vide en un mois. Sur l’année, certains ménages frôlent les 100 à 150 € rien qu’en recharges, alors qu’un simple mélange maison peut faire le même travail.

Deux ingrédients du placard qui font le même travail pour presque rien

La réponse se cache dans deux ingrédients que presque tout le monde possède : du citron et de l’eau. Mélangés dans un flacon pulvérisateur puis vaporisés légèrement sur les poils du balai, ils humidifient les fibres juste ce qu’il faut pour que la poussière accroche au lieu de voler, tout en offrant une alternative aux lingettes Swiffer avec une odeur fraîche.

La recette tient en une minute : presser un à deux citrons, filtrer le jus, le verser au fond d’un spray et compléter avec de l’eau. Pour un côté nettoyant renforcé, on peut ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc, voire une goutte d’huile essentielle de citron si personne n’est asthmatique. Coût de revient : quelques centimes, contre plus de 10 € la boîte de lingettes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie annuelle jusqu’à 150 €/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les poils du balai légèrement humidifiés accrochent la poussière au lieu de la faire voler dans la pièce. L’acidité naturelle du citron aide à décoller le film gras et à assainir les fibres, avec un parfum frais sans parfum de synthèse. 💡 Le petit plus : On réutilise un balai que l’on possède déjà, avec des ingrédients du placard et sans emballage jetable. La recette s’ajuste facilement selon l’odeur souhaitée ou la sensibilité de chacun. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : détremper le balai ou le sol, utiliser le spray sur marbre, travertin ou bois brut, ou le mélanger avec de l’eau de Javel.

Comment l’utiliser pour remplacer vos lingettes, sans abîmer vos sols

Avant le ménage, il suffit d’agiter le flacon puis de pulvériser le spray à une vingtaine de centimètres des poils, jusqu’à ce qu’ils soient à peine humides, sans gouttes. Attendre une ou deux minutes, puis balayer en ramenant la poussière vers un tas. Pour remplacer les lingettes attrape-poussière, cette méthode est très efficace sur la poussière fine, les poils d’animaux et les miettes, même si elle ne remplace pas un vrai lavage en cas de taches.

Le spray citronné convient au carrelage, au lino, au PVC ou à un parquet vitrifié, tant que le balai n’est pas détrempé. Sur le marbre, le travertin, les autres pierres calcaires ou un bois brut non traité, l’acidité peut marquer la surface : mieux vaut éviter. Un test sur un coin discret reste prudent, et il ne faut jamais mélanger cette préparation avec de l’eau de Javel. Utilisée une fois par mois, ou tous les quinze jours dans une maison avec animaux, cette astuce permet de vraiment remplacer les lingettes attrape-poussière sans sacrifier la propreté ; et de temps en temps, un bain d’eau chaude, vinaigre blanc et gros sel rend les poils du balai comme neufs.