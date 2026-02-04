Cuisine : si votre îlot central est encore rectangulaire, voici le modèle tout en courbes que tout le monde adopte

Vous avez peut‑être cette impression étrange en entrant dans votre cuisine : tout est net, carré, bien aligné… et pourtant l’ensemble paraît froid. Longtemps, l’îlot central rectangulaire a été le symbole de la cuisine moderne, avec ses angles droits impeccables et son côté très catalogue. Pratique, oui, mais pas vraiment chaleureux.

En ce début 2026, alors que l’on cherche à transformer la maison en refuge rassurant, une nouvelle vague balaie cet îlot « à l’ancienne ». Le changement ne vient ni des façades ni de l’électroménager, il touche au cœur même de la pièce : la forme de l’îlot se fait douce, presque vivante, au point de changer la manière de se retrouver autour de lui.

Pourquoi l’îlot central rectangulaire fatigue le regard

Dans beaucoup de cuisines françaises, le bloc rectangulaire coupe la pièce en deux. Les lignes droites, répétées des meubles au plan de travail, créent une ambiance parfois clinique, presque comme dans un showroom où l’on ose à peine poser une tasse. L’îlot ne sert plus seulement à cuisiner, il devient bar, bureau, table de devoirs… et cette géométrie trop stricte finit par peser.

Autre réalité très concrète : les coins. Dans une vie de famille animée, les hanches cognées, les petits qui se prennent l’angle à hauteur de tête, les plateaux qui accrochent, tout cela use au quotidien. Dans les appartements où la cuisine est compacte, ce gros parallélépipède peut aussi bloquer la circulation et grignoter la lumière.

Place aux courbes : l’îlot central arrondi s’impose

Face à cette rigidité, l’îlot central arrondi apparaît comme une évidence. Les décorateurs parlent de formes organiques : galet poli, haricot, ovale, monolithe aux bords arrondis. L’îlot ne ressemble plus à un meuble, mais à une petite sculpture posée au milieu de la pièce, une « sculpture habitable » qui invite à tourner autour, à s’y accouder, à y rester.

Ces courbes répondent au besoin de douceur et de réconfort. Le regard glisse au lieu de buter sur une arête, ce qui donne l’illusion d’une cuisine plus grande et plus aérée, même sans gagner un mètre carré. Les matériaux suivent ce mouvement : travertin, béton ciré, grès cérame ou bois clairs enveloppent ces lignes rondes et ancrent la pièce dans quelque chose de très terrestre et solide.

Comment adopter un îlot de cuisine courbe chez soi

Pour une rénovation complète, les cuisinistes proposent désormais des îlots de cuisine courbes dessinés sur mesure, parfois ovales d’environ 2 m de long, capables de structurer une cuisine ouverte sur le salon tout en gardant une circulation fluide. Les façades galbées cachent des tiroirs aussi fonctionnels que sur un modèle droit, et la forme en arc de cercle permet à tout le monde de se voir quand on s’installe pour un apéritif ou un petit‑déjeuner.

Tout le monde n’a pas le budget pour du sur‑mesure, et là, les astuces font la différence. Une grande table de ferme ovale, chinée puis rehaussée, peut se transformer en îlot organique qui apporte chaleur et caractère sans gros travaux. Quelques pistes simples :

relever une table ovale ancienne à hauteur de plan de travail ;

ajouter des étagères ou paniers dessous pour créer du rangement ;

dans une petite cuisine, miser sur une demi‑lune ou une desserte arrondie à roulettes.