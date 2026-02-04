Sol rayé, carrelage abîmé : ce kit Parkside à 6,99 € chez Lidl vous évite de tout refaire

Rayures au milieu du salon, carreaux ébréchés en cuisine : en ce début 2026, Lidl mise sur un kit de réparation Parkside à 6,99 € pour sauver vos sols. Comment ce coffret compact promet‑il de gommer les dégâts du quotidien sans gros travaux ?

Un impact sur une dalle de cuisine, une trace profonde sous un fauteuil : il suffit d’un geste brusque pour abîmer un sol qu’on croyait intouchable. En hiver 2026, alors que l’on passe davantage de temps chez soi, ces défauts du parquet ou du carrelage finissent par sauter aux yeux.

Entre l’envie de tout refaire et la solution tapis posé en catastrophe, une troisième voie s’invite en rayon : le kit de réparation Parkside pour sols, vendu chez Lidl. Proposé en deux versions, l’une pour le carrelage, l’autre pour le stratifié et le parquet, ce petit coffret promet de combler rayures et éclats sans chantier ni artisan. De quoi changer la donne.

Un bon plan Lidl à 6,99 € pour effacer les dégâts du quotidien

Au cœur de l’offre, un set affiché habituellement 9,99 € bénéficie d’une remise de -30 %, soit un prix ramené à 6,99 € dans les magasins participants. Sous la référence 100397941, le client choisit entre la variante carrelage et la variante stratifié/parquet, sans différence de tarif. Le retour en ligne reste possible gratuitement pendant 30 jours.

Ce positionnement tranche avec les kits de réparation de sols vendus autour de 20 à 30 € dans les enseignes de bricolage pour un contenu proche. La marque Parkside, bien connue pour son bon rapport qualité-prix, vise ici une rénovation ciblée : traiter la lame ou le carreau abîmé plutôt que refaire tout le sol.

Carrelage ou stratifié : deux kits Parkside pour chaque type de sol

Le set destiné au carrelage, référencé PFRS 1,5 C5 sur les fiches techniques, a été pensé pour les carreaux en grès, la céramique ou d’autres surfaces dures. Il cible les petits éclats sur le bord d’un carreau, les impacts localisés ou les trous laissés par la chute d’un objet lourd. Idéal pour une marche d’escalier en carrelage ou la crédence de cuisine.

L’autre coffret, PLPRS 1,5 C5, se concentre sur les sols en bois, du parquet massif au revêtement vinyle en passant par le stratifié et le liège. Il vient combler les rayures profondes provoquées par un meuble déplacé, les enfoncements sous une chaise de bureau ou les petits manques sur une lame. Le but reste de retrouver une surface parfaitement lisse au toucher.

Cire dure et fondoir : la recette Parkside pour des retouches invisibles

Dans les deux cas, la mallette renferme tout ce qu’il faut pour commencer immédiatement, sans achat complémentaire. Le cœur du système est un fondoir chauffant alimenté par piles, qui fait fondre la cire dure utilisée pour combler le défaut. Autour, 11 bâtonnets de cire colorée, une palette de mélange, une spatule avec fonction rabot, une spatule arrondie, un racloir de nettoyage, une éponge abrasive et un chiffon de nettoyage assurent la finition, avec des matériaux en partie recyclés.

L’utilisation reste simple : on nettoie la zone abîmée, on met le fondoir en marche puis on fait couler la cire dans la rayure ou l’éclat, légèrement en surépaisseur. En mélangeant deux teintes, on retrouve la couleur du sol, avant de racler l’excédent puis de poncer très légèrement. Ce procédé convient aux défauts visibles mais peu profonds ; pour un carreau fissuré ou une lame gonflée par l’humidité, mieux vaut une intervention plus lourde.