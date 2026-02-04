J’ai testé 3 mangeoires cet hiver : ce modèle tout simple a attiré le plus d’espèces dans votre jardin

En plein cœur de l’hiver, trois mangeoires testées dans un simple jardin n’ont pas attiré les mêmes visiteurs. Quelle installation a soudain multiplié les espèces ?

En plein cœur de l’hiver, beaucoup de jardiniers voient leurs boules de graisse se balancer presque seules et se demandent pourquoi le reste du jardin semble désert. Les graines sont là, le froid aussi, tout paraît réuni pour un festin. Une autre piste s’impose : le problème vient peut-être moins de la nourriture que de la forme de la mangeoire.

Fin janvier et début février, au moment où les baies ont disparu et où le sol gelé bloque vers et insectes, l’activité devrait exploser autour des points de nourrissage. Dans ce jardin, trois dispositifs classiques ont été comparés : boules de graisse, mangeoire-silo suspendue et mangeoire plateau en bois. L’un d’eux a réveillé une incroyable diversité d’espèces. De façon presque immédiate.

Mangeoire plateau, boule de graisse ou silo : ce qui change pour les oiseaux

Les boules de graisse restent de formidables réserves d’énergie en plein hiver, mais elles profitent surtout aux acrobates que sont les mésanges bleues ou charbonnières, capables de se suspendre tête en bas. La mangeoire de type silo, suspendue avec de petits perchoirs, attire surtout verdiers et sittelles. Beaucoup d’espèces plus lourdes ou plus timides restent pourtant à distance de ces structures aériennes.

Le plateau change complètement la donne. Une simple planche de bois avec rebords propose une surface plane et stable, accessible aussi bien aux granivores du sol comme pinsons des arbres et moineaux domestiques qu’aux merles noirs, tourterelles ou rouges-gorges. Sans exiger de prouesses de gymnastique, cette mangeoire plateau ouvre le buffet à presque tout le voisinage ailé, ce qui en fait la grande gagnante du test.

Fabriquer une mangeoire plateau efficace avec une simple planche

La bonne nouvelle, c’est que ce dispositif se bricole en quelques minutes avec du bois de récupération. Une planche non traitée d’environ 30 x 40 cm suffit, entourée de tasseaux de 2 à 3 cm pour former les bords et retenir les graines. Étape essentielle souvent oubliée : percer plusieurs petits trous dans le fond afin d’évacuer l’eau de pluie et éviter le pourrissement.

Une fois assemblé, le plateau peut être posé sur une souche, une table de jardin ou fixé sur un support stable, plutôt qu’à même le sol si les chats rôdent. L’emplacement idéal reste dégagé pour que les oiseaux voient venir le danger, tout en se situant à environ deux mètres d’une haie ou d’un buisson où ils pourront filer se mettre à l’abri.

Emplacement, hygiène et loi : nourrir au plateau sans nuire aux oiseaux

Parce que les oiseaux marchent directement dans les graines, une mangeoire-plateau sale augmente le risque de maladies. Un nettoyage hebdomadaire à l’eau chaude avec une brosse, plus fréquent par temps humide, limite ce danger. Les graines moisies ou souillées doivent être retirées, tout comme celles tombées au sol où elles attirent prédateurs et rongeurs.

Le nourrissage doit rester limité aux jardins et balcons privés, la loi française interdisant de jeter de la nourriture dans l’espace public pour attirer des animaux sauvages. Mieux vaut commencer aux premières gelées, puis arrêter progressivement avant le printemps. Les mangeoires sont à placer assez haut pour échapper aux chats, responsables chaque année de la mort de un à deux milliards d’oiseaux. Avec ces précautions, une simple planche devient vite un petit théâtre vivant.