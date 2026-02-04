Ne jetez plus les épluchures de cet agrume d’hiver : elles cachent trois trésors gourmands à faire en quelques minutes

En plein hiver, les ménages français jettent des kilos de peaux de clémentines pleines d’arômes. Et si ces épluchures devenaient vos meilleurs alliés gourmands jusqu’au printemps ?

Chaque hiver, la scène se répète sur la table du salon : filet de clémentines, doigts qui collent, quartier après quartier… puis une montagne de peaux finit dans la poubelle. Dommage, car ces fines écorces oranges concentrent des huiles essentielles et des arômes puissants, bien trop précieux pour être jetés. Derrière chaque peau se cachent en réalité des desserts, des tisanes et même des épices maison. Il suffit de changer de réflexe pour que ce petit déchet devienne un vrai trésor culinaire.

En France, un ménage consommerait près de 8 kg de clémentines par an, ce qui représente une quantité impressionnante d’écorces gaspillées. Pour qui se demande que faire avec les peaux de clémentines, la bonne nouvelle, c’est qu’elles se transforment très facilement en réserves gourmandes à sortir jusqu’au printemps : écorces confites, infusions parfumées, poudre d’agrume ultrafine. Tout part de quelques gestes simples, à adopter tant que la saison bat son plein.

Écorces de clémentines confites : la friandise anti-gaspi de l’hiver

Avant toute chose, mieux vaut choisir des clémentines bio ou non traitées, car les éventuels pesticides se concentrent dans la peau. On lave soigneusement le fruit, on récupère les écorces et on retire au couteau le plus de partie blanche possible, responsable de l’amertume. Puis vient le blanchiment : écorces plongées dans de l’eau froide, portée à ébullition, égouttage, rinçage, et on recommence deux ou trois fois pour obtenir une saveur douce.

Pour le confisage, on compte 100 g de peaux blanchies, 60 g de sucre et juste assez d’eau pour les couvrir. Le tout mijote environ une heure à feu très doux, jusqu’à ce que le sirop soit presque entièrement absorbé et que les écorces deviennent brillantes et translucides. Une fois refroidies sur une grille, ces écorces confites se grignotent telles quelles, s’enrobent de chocolat noir ou se glissent dans cakes et brioches. Conservées dans un bocal hermétique, au sec, elles accompagnent les goûters plusieurs semaines, parfois bien au-delà.

Séchage et infusions : un parfum de clémentine dans la tasse

Pour une option sans sucre, le séchage offre une autre vie aux épluchures. On découpe les peaux en lanières, puis on les laisse quelques jours sur un linge propre posé sur un radiateur ou près d’un poêle. Pour aller plus vite, le four convient très bien : écorces étalées sur une plaque, 1 à 2 heures à 90 ou 100 °C, porte entrouverte. Quand les morceaux sont cassants entre les doigts, ils sont prêts, sans risque de moisissure en bocal.

Ces écorces sèches deviennent une base parfaite pour les boissons chaudes. Un petit morceau dans le thé noir du matin rappelle un Earl Grey maison, sans arôme artificiel. Associées à de la verveine ou du tilleul, elles parfument une tisane du soir réconfortante, idéale quand la nuit tombe tôt. Gardées dans un pot bien fermé, elles offrent leur parfum d’agrume tout l’hiver, jusqu’aux premiers jours doux.

Poudre de clémentine : l’épice secrète à saupoudrer partout

Quand les peaux sont parfaitement sèches, une autre métamorphose est possible : on les mixe finement dans un petit robot ou un moulin à café propre. On obtient une poudre de clémentine d’un orange intense, très parfumée, à conserver plusieurs mois dans un pot à épices, à l’abri de la lumière. Une cuillère à café suffit pour relever une pâte à crêpes, un glaçage, une ganache au chocolat ou un simple yaourt.

Cette poudre fait aussi merveille côté salé : une pincée dans une vinaigrette pour des noix de Saint-Jacques, dans une marinade de poulet rôti ou sur un poisson grillé change complètement le plat. Avec quelques bocaux d’écorces confites, d’infusions et de poudre de clémentine, chaque pelure d’hiver se transforme en trésor gourmand à piocher jusqu’au printemps.