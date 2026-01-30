Ce dessert japonais sans cuisson à 2 ingrédients fait oublier le tiramisu, mais inquiète les nutritionnistes

En plein hiver, un dessert ultra simple s’invite à la table et fait presque oublier le tiramisu : le cheesecake japonais sans cuisson, préparé avec seulement 2 ingrédients, directement dans un pot de yaourt.

Cette tendance venue du Japon cartonne sur TikTok et Instagram : quelques biscuits secs enfoncés dans un yaourt épais, plusieurs heures de frigo, et l’on obtient une texture entre génoise, cheesecake et tiramisu, fraîche, fondante et très réconfortante.

Cheesecake japonais sans cuisson : le principe yaourt et biscuits

Toute l’astuce repose sur l’absorption de l’humidité. En plantant des biscuits secs verticalement dans un yaourt grec, du skyr ou un fromage blanc onctueux, le petit-lait imbibe peu à peu la pâte. Le biscuit devient moelleux, le yaourt se raffermit, comme un entremets.

Contrairement au japanese cotton cheesecake cuit au four, ici aucun oeuf ni fromage frais : seulement un laitage épais et des biscuits. Côté quantités, on reste minimaliste, pour une préparation express qui se fait directement dans le pot.

1 pot (125 à 150 g) de yaourt grec, skyr ou fromage blanc épais

2 à 4 biscuits secs par pot, type petits-beurre, spéculoos ou sablés

Yaourt grec, skyr, biscuits : les bons choix pour un résultat fondant

Un yaourt grec riche en matières grasses ou un fromage blanc crémeux donnent une texture très gourmande, proche d’un cheesecake new-yorkais. Le skyr offre une option plus ferme et protéinée. Avec 150 g de yaourt grec et quatre spéculoos, on atteint environ 260 calories et 12 g de protéines.

Les petits-beurre et spéculoos sont un bon compromis : assez secs pour garder une petite mâche, assez fins pour s’imbiber. Des biscuits trop fins se désagrègent vite, ceux très épais demandent plus de temps au froid pour devenir tendres. Un repos de 4 heures minimum, idéalement une nuit, suffit ; ces petits pots se gardent 24 à 48 heures au réfrigérateur. Pour un faux tiramisu, on parfume simplement le yaourt avec un peu de café serré et on saupoudre de cacao.

Dessert viral, plaisir raisonnable : l’avis de la nutritionniste

La diététicienne-nutritionniste Claire Trommenschlager reste prudente face à cette tendance. "C’est un peu un faux-ami si on souhaite l’intégrer au quotidien. À première vue, le fait qu’il soit fait à base de yaourt nature est un bon point. Mais ce n’est pas la seule chose à prendre en compte", prévient-elle dans Doctissimo. Elle observe : "On ajoute en général beaucoup de biscuits, parfois six ou plus dans ces recettes". "Au final, même avec du yaourt, cela reste l’équivalent de manger plusieurs biscuits en une seule fois." Pour limiter les excès, elle propose : "Éventuellement, avec deux petits biscuits peu sucrés, comme des petits beurres, et un skyr nature non sucré, cela peut rester raisonnable. Mais dans la réalité, c’est rarement préparé de cette manière". Et elle tranche : "Non, pas pour le quotidien. C’est un dessert occasionnel, à consommer comme un plaisir, pas comme une habitude."