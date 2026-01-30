Ce clafoutis poires noisettes ultra fondant se prépare sans prise de tête et peut sauver vos goûters d’hiver

Il suffit parfois d’un après-midi glacé pour avoir envie de rallumer le four et de remplir la maison d’une odeur de beurre et de fruits cuits. On pense d’abord aux gâteaux compliqués, aux pâtes à tarte à laisser reposer, et l’idée décourage vite. Pourtant, un simple clafoutis poires noisettes peut faire tout le travail, sans planning ni matériel spécial.

Ce dessert d’hiver mise sur trois poires bien mûres, une poignée de noisettes et quelques basiques du placard pour un résultat moelleux, doré, parfait pour le goûter. Avec une cuisson à 180 °C et une préparation qui ressemble plus à une pâte à crêpes épaisse qu’à de la haute pâtisserie, on obtient un gâteau qui fond en bouche. De quoi revoir complètement l’image du clafoutis, version saison froide.

Un clafoutis poires noisettes fondant, vraiment zéro prise de tête

Ici, pas de pâte à étaler : on beurrre un plat, on couvre le fond de morceaux de poires et on verse l’appareil par dessus. Les recettes de base utilisent 3 poires, 3 à 4 œufs, environ 80 g de sucre, 60 à 100 g de farine et 25 à 30 cl de lait entier, avec 30 g de beurre demi-sel pour le moule et quelques copeaux sur le dessus. La texture se rapproche d’une crème prise, plus légère qu’un flan mais bien plus fondante qu’un gâteau classique.

Le four préchauffé à 180 °C (thermostat 6) fait le reste : selon la taille du plat, comptez entre 25 et 40 minutes. Le dessus doit être doré, le centre encore légèrement tremblotant quand on bouge le plat. Certains remplacent une petite partie du lait par de la crème fleurette pour accentuer le côté onctueux, ce qui renforce le côté dessert cocooning du goûter.

Les bons produits pour un clafoutis d’hiver ultra moelleux

Le secret commence avec la poire. Les variétés d’hiver comme la poire Conférence tiennent très bien à la cuisson tout en devenant fondantes, tandis que la poire Comice apporte une chair plus juteuse, un peu plus fragile à la découpe. L’idéal : des fruits mûrs mais encore fermes, pelés, épépinés, coupés en dés ou en lamelles épaisses avant d’être déposés généreusement dans le plat beurré.

Côté placard, les noisettes font toute la différence. Entières et légèrement torréfiées à la poêle avant d’être grossièrement concassées, elles développent des arômes boisés qui réveillent la douceur lactée de l’appareil. Pour un résultat impeccable, le lait et les œufs sortis du réfrigérateur passent à température ambiante avant mélange, ce qui évite les chocs thermiques. On peut parfumer avec de la vanille, et, pour une version encore plus hivernale, ajouter une cuillère à café de cannelle et une demi-cuillère de muscade comme dans certains clafoutis aux épices d’hiver.

Préparation, cuisson et service : le goûter d’hiver sans stress

La préparation tient en quelques gestes : on fouette les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange pâlisse, on ajoute la farine tamisée, puis on délaye peu à peu avec le lait (et éventuellement un peu de crème) pour obtenir une pâte fluide. L’appareil recouvre les poires, les noisettes sont parsemées sur le dessus, voire ajoutées à mi-cuisson pour qu’elles restent bien croquantes. Après la cuisson, un repos de 10 à 15 minutes permet aux saveurs de se mêler et à la texture de se stabiliser avant de servir tiède.

Pour le goûter, ce clafoutis poires noisettes se suffit à lui-même, mais une cuillère de crème fraîche épaisse ou une boule de glace vanille créent un contraste chaud froid très réconfortant. S’il en reste, il se garde sous un linge propre à température ambiante s’il est mangé dans la journée ; au delà de 24 heures, le réfrigérateur s’impose, avec un léger passage au four doux pour retrouver le moelleux du premier jour.