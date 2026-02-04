Rappel Conso : cette lessive Carrefour vendue en France peut provoquer de graves brûlures, vérifiez vos placards

Une lessive Carrefour Expert vendue récemment dans les magasins français fait l’objet d’un rappel en urgence pour risque de brûlures. Êtes-vous concerné par ce lot potentiellement dangereux ?

Un bidon de lessive que l’on croit anodin peut se transformer en vrai problème dans une buanderie familiale. Depuis le 3 février 2026, la plateforme gouvernementale Rappel Conso signale un rappel en urgence visant une lessive vendue dans les magasins Carrefour de toute la France, en raison d’un risque de brûlures de la peau.

En cause, un défaut de fabrication qui rend le produit beaucoup trop agressif pour la peau humaine. Les autorités recommandent de ne plus utiliser cette lessive en attendant de vérifier si le bidon que l’on a chez soi fait partie du lot concerné.

Quel lot de lessive Carrefour Expert est rappelé par Rappel Conso ?

Le rappel vise la lessive Carrefour Expert Total Fresh 4 en 1, une lessive liquide de marque distributeur, conditionnée dans un bidon en plastique transparent de 1,98 litre laissant voir un liquide bleu. Ce produit porte le nom de gamme Total Fresh 4 en 1 et a été commercialisé dans les magasins Carrefour de France entière entre le 24 décembre 2025 et le 2 février 2026.

Pour savoir si vous êtes concerné, il faut regarder l’étiquette au dos du flacon. Le code-barres doit afficher le GTIN 3560071562397 et le numéro de lot 92528150, ce dernier étant indiqué sous le bouchon ; tout autre numéro de lot n’entre pas dans la procédure de rappel.

Risque de brûlures : ce que l’on sait sur cette lessive au pH trop élevé

Selon la fiche officielle, un problème de fabrication a modifié l’équilibre chimique de cette lessive. Rappel Conso prévient ainsi : « A la suite d’un problème de fabrication du lot, le pH du produit est trop élevé. Il y a alors un risque de graves brûlures de la peau en cas de contact direct avec le produit non dilué », explique Rappel Conso, cité par 20 Minutes.

Concrètement, un pH très alcalin rend la lessive corrosive pour la peau, un peu comme un produit décapant utilisé sans gants. Le risque mentionné concerne le contact avec le produit pur, non mélangé à l’eau de la machine ; pour toute question ou doute, les consommateurs sont invités à se tourner vers les informations données dans le cadre du rappel.

Que faire si vous avez acheté cette lessive Carrefour Expert Total Fresh 4 en 1 ?

Les autorités demandent de ne plus utiliser ce produit tant que le bidon n’a pas été vérifié. Si votre lessive correspond au lot rappelé, voici les gestes à adopter sans attendre :

Ne plus utiliser la lessive et éviter tout contact direct avec le produit non dilué.

Rapporter le bidon concerné dans un magasin Carrefour pour obtenir un remboursement.

Effectuer cette démarche avant le 2 mai 2026, date de fin de la procédure de rappel.

Pour toute précision complémentaire, un numéro d’information est mis à disposition des clients Carrefour au 0 805 908 070, appel non surtaxé du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures. La plateforme Rappel Conso, accessible en ligne, permet aussi de rechercher par mot-clé tous les rappels en cours sur les produits ménagers et de vérifier régulièrement si d’autres références présentes dans la maison font l’objet d’une alerte.