Rappel Conso : cette lessive Carrefour vendue partout en France peut brûler la peau, vérifiez un détail sur le bidon

Une lessive liquide Carrefour Expert Total Fresh 4 en 1, vendue partout en France, vient d’être rappelée pour un risque de brûlures cutanées. Êtes-vous concerné par ce rappel et que faut‑il vraiment craindre ?

Elle devait juste rendre le linge plus propre, elle peut finir par abîmer la peau. Une lessive liquide vendue en grande surface fait l’objet d’un rappel produit national après la découverte d’un défaut de fabrication sur un lot précis.

Depuis le 3 février 2026, la plateforme gouvernementale Rappel Conso demande aux clients ayant acheté une lessive de marque distributeur chez Carrefour partout en France entre le 24 décembre 2025 et le 2 février 2026 de vérifier leur bidon. Quelques secondes suffisent pour savoir si vous êtes concerné.

Comment reconnaître la lessive Carrefour Expert rappelée ?

Le rappel vise une lessive liquide Total Fresh 4 en 1 de la marque Carrefour Expert, en bidon plastique transparent de 1,98 litre laissant apparaître un liquide bleu. Elle figure dans la catégorie « Maison-Habitat – Produits chimiques » de Rappel Conso sous la fiche 2026-02-0011. Un seul lot est en cause, identifié par le code-barres GTIN 3560071562397 et le numéro de lot 92528150. « Le numéro de lot est indiqué au dos du flacon, sous le bouchon », précise Rappel Conso.

Pour un contrôle rapide, regardez l’étiquette :

Nom : Total Fresh 4 en 1 Carrefour Expert

Bidon transparent 1,98 L, liquide bleu

GTIN : 3560071562397

Lot : 92528150

Achats entre le 24/12/2025 et le 02/02/2026 chez Carrefour en France

Un pH trop élevé et un risque de graves brûlures de la peau

Le problème repéré sur ce lot vient d’un défaut lors de la fabrication. La fiche officielle indique : « Suite à un problème de fabrication du lot, le pH du produit est trop élevé. Il y a alors un risque de graves brûlures de la peau en cas de contact direct avec le produit non dilué », explique la fiche Rappel Conso citée par L’Indépendant. En clair, le produit est devenu trop corrosif pour la peau si la lessive pure coule sur les mains au moment de verser.

Le danger concerne uniquement le contact direct avec la lessive non diluée. Les vêtements déjà lavés avec ce produit ne sont pas signalés comme dangereux, car la lessive a été largement diluée dans l’eau de la machine. En cas d’accident, il faut rincer abondamment la zone touchée à l’eau claire et demander l’avis d’un professionnel de santé ou d’un centre antipoison si des signes de brûlure apparaissent.

Que faire avec ce bidon rappelé et qui contacter ?

Si votre flacon correspond à ce lot 92528150, il ne faut plus l’utiliser ni le manipuler à mains nues. « Si vous avez acheté ce produit, les consignes du gouvernement sont claires : ne plus utiliser le produit, rapporter le produit au point de vente », rapporte le site AlloDocteurs. Le rappel est volontaire et prévoit un remboursement : la lessive peut être rapportée dans les magasins Carrefour de France entière jusqu’au samedi 2 mai 2026. Un numéro Cristal 0 805 90 80 70 permet de joindre le service consommateur du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.

Pour suivre cette alerte et d’éventuelles mises à jour, toutes les informations officielles sont centralisées sur le site rappel.conso.gouv.fr. En cas de brûlure importante ou de malaise, il reste possible de contacter un centre antipoison ou les services d’urgence en composant le 15, le 18 ou le 112.