Rappel massif chez Carrefour : cette lessive très courante peut provoquer de graves brûlures, vérifiez vos placards

Une lessive liquide Carrefour Expert Total Fresh 4 en 1, vendue partout en France, est rappelée en urgence pour risque de graves brûlures de la peau. Bidons concernés, numéros à vérifier et démarches de remboursement : tous les foyers sont invités à contrôler leurs placards.

Un simple bidon de lessive posé près de la machine à laver peut parfois cacher un danger bien réel. Une référence très courante, vendue en grande surface et utilisée pour laver le linge de toute la famille, fait l’objet d’un rappel d’urgence sur tout le territoire français après la découverte d’un sérieux défaut de fabrication.

Cette alerte concerne une lessive liquide de marque de distributeur Carrefour dont le pH a été mesuré trop élevé, au point de pouvoir provoquer de graves brûlures cutanées en cas de contact direct avec le produit. Publiée sur le site officiel Rappel Conso du gouvernement, la procédure de retrait vise un lot précis de bidons écoulés dans l’ensemble du réseau Carrefour en France. Une référence que beaucoup de foyers peuvent avoir dans leur placard.

Quel bidon de lessive Carrefour est visé par ce rappel conso ?

Le produit incriminé est une lessive liquide Carrefour Expert Total Fresh 4 en 1. Elle se présente dans un bidon en plastique transparent de 1,98 litre, laissant apparaître un liquide bleu. Ce conditionnement, très classique dans les rayons entretien, peut facilement passer inaperçu au milieu d’autres références si l’on ne regarde pas de près l’étiquette et le code-barres.

Pour savoir si vous êtes concerné, il faut vérifier deux numéros figurant au dos du flacon, juste sous le bouchon. Le GTIN indiqué sous le code-barres doit être 3560071562397 et le numéro de lot 92528150. La fiche de Rappel Conso précise que cette lessive a été vendue dans les magasins Carrefour de la France entière entre le 24 décembre 2025 et le 2 février 2026.

Un pH trop élevé et un risque de graves brûlures de la peau

Le gouvernement résume la situation dans un avertissement très clair : « Suite à un problème de fabrication du lot, le pH du produit est trop élevé. Il y a alors un risque de graves brûlures de la peau en cas de contact direct avec le produit non dilué », explique la fiche produit sur le site Rappel Conso du gouvernement, citée par L’Indépendant. La plateforme officielle de rappels, relayée par RMC-BFMTV, parle même de « graves brûlures » en cas de contact avec la peau.

En pratique, un pH trop élevé signifie que la lessive est beaucoup trop agressive pour la peau humaine lorsqu’elle est utilisée pure. Ce type de produit peut provoquer une sensation de brûlure immédiate, des rougeurs marquées ou une irritation durable si la zone touchée n’est pas rincée rapidement. Ce danger justifie que la fiche gouvernementale insiste sur la nécessité d’éviter tout contact direct avec la lessive non diluée.

Que faire si vous avez cette lessive Carrefour à la maison ?

Si vous retrouvez ce bidon dans votre placard, les consignes sont très claires : ne l’utilisez pas, ne l’ouvrez pas et évitez de le manipuler à mains nues. Les informations de rappel précisent que vous pouvez rapporter la lessive dans le point de vente où vous l’avez achetée pour obtenir un remboursement, la procédure étant ouverte jusqu’au samedi 2 mai 2026. Pour toute question complémentaire, un numéro vert est mis à disposition des consommateurs : 08 05 90 80 70.