Fondant au chocolat : ce fromage italien qui remplace le beurre transforme votre gâteau en nuage à tester vite

Quand le froid tombe tôt, un fondant au chocolat sans beurre au mascarpone transforme la cuisine en refuge. En quelques gestes, ce dessert promet un cœur insoupçonné.

Quand le vent frappe les vitres et que la lumière tombe trop tôt, on rêve d’un dessert qui réchauffe autant le moral que les mains posées sur le moule encore tiède. Un gâteau qui embaume le chocolat et rassemble tout le monde autour de la table, sans passer l’après-midi en cuisine.

C’est exactement ce que promet ce fondant au chocolat sans beurre au mascarpone : une texture de nuage, un cœur presque coulant et un goût de vrai chocolat noir. Le tout avec un ingrédient inattendu qui remplace le beurre et change tout.

Fondant au chocolat sans beurre : le secret de ce nuage tout doux

Ici, pas de plaquette de beurre à faire fondre. Le héros discret, c’est le mascarpone, ce fromage frais italien ultra onctueux. Il apporte le gras nécessaire au gâteau, mais avec une sensation plus légère en bouche et une texture presque mousseuse, surtout si l’on prend soin de bien aérer la pâte.

Pour que la magie opère, le choix du chocolat compte vraiment. Un chocolat noir pâtissier à 65 ou 70 % de cacao donne un fondant intense, peu sucré, avec un parfum profond. Le mascarpone vient alors envelopper ces arômes et créer un cœur fondant irrésistible, sans lourdeur.

Les ingrédients et la préparation de ce fondant au mascarpone

Pour un moule rond d’environ 20 cm, il suffit de réunir quelques produits du placard :

200 g de chocolat noir pâtissier (65-70 % de cacao)

250 g de mascarpone

3 œufs

80 g de sucre en poudre

Une pincée de fleur de sel, si envie

Préchauffez le four à 180 °C. Faites fondre le chocolat en morceaux au bain-marie ou par courtes sessions au micro-ondes. Quand il est lisse et brillant, ajoutez le mascarpone et fouettez pour obtenir une ganache homogène. Dans un autre bol, battez œufs et sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, puis incorporez-le délicatement au chocolat, pour garder l’air emprisonné. Versez dans un moule chemisé de papier cuisson pour un démoulage sans accroc.

Cuisson, texture et idées pour servir votre nuage chocolaté

Enfournez 20 à 25 minutes à 180 °C. Le dessus doit former une fine croûte légèrement craquelée tandis que le centre reste tremblotant quand on bouge le moule. Laissez tiédir à température ambiante, puis placez au réfrigérateur au moins deux heures pour une texture proche de la truffe. Servi tiède, le résultat sera plus aérien et encore plus coulant.

Ce nuage chocolaté supporte toutes les petites touches personnelles. Une crème anglaise à la vanille adoucit le caractère corsé du cacao. Quelques suprêmes d’orange ou un coulis de fruits rouges apportent une pointe d’acidité bienvenue. On peut aussi parfumer l’appareil avec des zestes d’orange ou une pincée de piment d’Espelette, puis saupoudrer au moment du service un voile de cacao amer et quelques grains de fleur de sel pour un contraste chic entre douceur et intensité.