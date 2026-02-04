Balcons, terrasses : ce petit fruitier exotique à cultiver en pot affole les jardiniers français en 2026

En 2026, un petit fruitier exotique originaire du Chili s’impose dans les jardineries et sur les balcons français. Compact, persistant et parfumé, il promet un mini-verger en pot sans gros entretien.

Sur les étals des jardineries comme sur les balcons des passionnés, un petit arbuste venu d’Amérique du Sud fait doucement sa révolution. Longtemps cantonnés aux framboisiers et groseilliers, les jardiniers français commencent à lui faire de la place, attirés par son air exotique et sa promesse de fruits étonnants.

Ce fruitier compact, parfait pour la culture en pot, a commencé à séduire fin 2025 et confirme son statut de star en ce début 2026. Feuillage persistant, récolte tardive, saveur proche de la fraise des bois : il coche beaucoup de cases pour qui rêve d’un mini-verger sur balcon. Son nom reste pourtant encore confidentiel.

Goyavier du Chili : la murtilla, ce mini fruitier persistant venu du bout du monde

Derrière cette nouvelle tendance se cache le goyavier du Chili, ou Ugni molinae, aussi appelé murtilla. Originaire du Chili et du sud de l’Argentine, il forme un arbuste buissonnant, dense, généralement haut d’environ 0,8 à 1,5 m. Son feuillage vert sombre, petit et lustré, reste en place toute l’année, ce qui change des rameaux nus des petits fruits classiques en plein hiver.

Au printemps, l’arbuste se couvre de fines clochettes blanches ou rosées, très appréciées des pollinisateurs. En fin d’été et à l’automne, viennent de petites baies rouges ou pourpres, brillantes, que l’on récolte souvent entre septembre et octobre. Suivant les conditions, un pied adulte peut donner jusqu’à 2 kg de fruits et vivre une vingtaine d’années. La rusticité tourne autour de -7 à -10 °C sur courte période, surtout en sol bien drainé et à l’abri du vent.

Pourquoi le goyavier du Chili en pot séduit les balcons français en 2026

Sa croissance lente et son port naturellement compact en font un candidat idéal pour la culture en pot sur terrasse ou balcon urbain. Des variétés comme ‘Bella Berry’ ou ‘Elite’ ont même été sélectionnées pour rester encore plus trapues, autour d’un mètre de haut. Une fois bien installé dans un substrat adapté, l’arbuste demande peu de taille, supporte quelques oublis d’arrosage et reste généralement peu touché par les maladies.

Côté goût, les témoignages s’accordent : les baies offrent une saveur très parfumée de fraise des bois, avec une petite note sucrée qui rappelle parfois le kiwi ou la goyave. Elles se croquent fraîches sur l’arbuste ou se cuisinent facilement :

gelées et confitures riches en pectine,

liqueurs ou sirops maison,

topping pour yaourts, mueslis ou desserts.

La fructification automnale prolonge les plaisirs du jardin bien après les dernières fraises, jusqu’aux premières gelées.

Comment réussir la culture du goyavier du Chili en pot, même en climat froid

En France, la solution la plus simple reste le grand pot, surtout hors régions côtières douces. On lui offre un emplacement ensoleillé à mi-ombre lumineuse, protégé des vents froids. Le substrat idéal mélange terreau, terre de bruyère et un peu de compost, dans un contenant bien drainé avec une couche de billes d’argile au fond. La plantation se fait hors gel, au printemps ou à l’automne.

Les deux premières années, des arrosages réguliers et un paillage au pied aident à l’enracinement. Un apport de compost au printemps suffit ensuite, avec une taille légère après la récolte pour garder une forme compacte. Dans les zones où le thermomètre descend souvent en dessous de -7 °C, on regroupe les pots contre un mur abrité, on protège le contenant avec un voile ou un isolant, voire on rentre la plante hors gel. De quoi transformer durablement un simple balcon français en petit coin de verger exotique.