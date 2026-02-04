Hiver : si vous bouchez tout votre poulailler, vous faites cette erreur, voici l’ouverture qui change tout

Quand le froid arrive, beaucoup ferment leur poulailler au maximum, au risque de fatiguer leurs poules tout l’hiver. Et si la clé d’un abri sec était ailleurs ?

Début février, le jardin sommeille mais le poulailler, lui, continue de vivre. Avec le froid, beaucoup de particuliers qui ont découvert les joies des œufs maison se dépêchent de tout boucher, plaques de plexiglas et bâches à l’appui, persuadés de protéger au mieux leurs volailles.

Selon l’ITAVI, plus de 10 % des foyers français possèdent désormais un petit poulailler, souvent géré au feeling plus qu’avec des règles d’élevage. Or en hiver, l’ennemi principal n’est pas celui que l’on croit : ce n’est pas le froid sec, mais l’humidité enfermée avec les poules. La solution tient parfois en une simple ouverture sous le toit.

Froid sec, humidité et poulailler : ce que vos poules supportent vraiment

Une poule en bonne santé, bien nourrie, tolère très bien un -5 °C, voire un -10 °C lorsque l’air reste sec. Son plumage agit comme une doudoune naturelle. Le vrai problème arrive quand la vapeur d’eau issue de la respiration et des fientes se condense sur les parois froides, mouille les plumes, la litière, puis fait chuter la capacité isolante du plumage.

Dans un abri trop fermé, ces condensations s’ajoutent aux gaz irritants comme l’ammoniac. Les voies respiratoires se fragilisent, le coryza et d’autres infections respiratoires s’installent plus facilement, les crêtes peuvent geler. Poules amorphes, toux, baisse nette de ponte : autant de signaux qu’un poulailler sec en hiver n’est pas encore au rendez-vous.

Calfeutrer le poulailler : l’erreur qui piège l’humidité

Le réflexe humain consiste à tout isoler, comme une maison. Pour les poules, transformer l’abri en boîte hermétique revient pourtant à créer un petit caisson humide. La nuance clé se trouve entre courant d’air et ventilation : un courant d’air frappe directement l’animal, alors que la ventilation renouvelle en douceur l’air ambiant sans souffler sur les plumes.

La bonne astuce consiste à créer une ventilation haute, continue, juste sous la toiture. Une bande ouverte de 5 à 10 centimètres, protégée par un grillage solide, laisse l’air chaud et humide s’échapper naturellement vers le haut, tandis que l’air plus sec entre par les fentes basses, sans refroidir brutalement les poules :

les ouvertures restent bien au-dessus des têtes lorsqu’elles sont sur les perchoirs ;

on privilégie le côté opposé aux vents dominants ou un auvent pour bloquer pluie et neige ;

si deux ouvertures se font face, le flux doit passer au-dessus des animaux, jamais à travers eux.

Un poulailler sec pour des poules en forme tout l’hiver

Quand cette aération en hauteur fonctionne, l’odeur d’ammoniac disparaît au profit d’une odeur de paille propre, les vitres ne sont plus couvertes de buée et la litière reste sèche plus longtemps. Les poules gardent leur énergie pour se réchauffer et continuer à pondre, plutôt que pour lutter contre les maladies. Un sol sec limite aussi les poux rouges, très friands des poulaillers humides.

Associée à une litière renouvelée, à un poulailler correctement isolé mais respirant, et à un petit espace extérieur couvert où elles peuvent gratter même sous la pluie, cette ouverture en hauteur aide vraiment à garder des poules en forme. Un simple tour de perceuse, un morceau de grillage et un œil attentif sur l’humidité transforment vite l’hiver en saison beaucoup plus confortable pour toute la basse-cour.