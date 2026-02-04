Intermarché : ces bouchées de poulet pour l’apéro rappelées pour Listeria, vérifiez si votre famille est concernée

Des grignottes de poulet Volae vendues fin janvier chez Intermarché sont rappelées en urgence pour suspicion de Listeria. Avant le 14 février 2026, un simple coup d’œil à votre frigo peut faire la différence.

Un sachet de poulet pour l’apéro peut avoir l’air anodin, posé sur une étagère du frigo. Pourtant, certains paquets vendus chez Intermarché viennent d’être rappelés en urgence pour suspicion de contamination à la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, une infection qui peut devenir grave pour les personnes fragiles.

Ce rappel s’inscrit dans une série d’alertes visant des pilons et grignottes de poulet commercialisés fin janvier dans plusieurs enseignes, après des contrôles ayant mis en évidence la présence possible de Listeria. Pour les clients Intermarché, ce sont des bouchées de poulet très utilisées pour l’apéritif qui sont directement concernées. Votre sachet pourrait faire partie du lot.

Quels sachets de poulet Intermarché sont rappelés pour Listeria ?

Les produits visés sont des grignottes de poulet de la marque Volae, vendues au rayon frais de tous les magasins Intermarché en France entre le 24 et le 30 janvier 2026. Il s’agit de bouchées déjà assaisonnées et prêtes à réchauffer, souvent servies à l’apéro ou lors d’un repas rapide en famille.

Volae grignottes de poulet rôties , sachet 500 g, GTIN 3250391341924

, sachet 500 g, GTIN 3250391341924 Volae grignottes de poulet mexicaine, sachet 500 g, GTIN 3250393453540

Dans les deux cas, seul le lot 023/023 avec une date limite de consommation au 14 février 2026 est concerné, comme l’indique le site gouvernemental RappelConso. Les autres lots de grignottes ou de poulet apéritif, y compris d’autres marques vendues chez Leclerc, Carrefour, Auchan ou Système U, ne sont pas visés par ce rappel précis.

Comment vérifier votre frigo et retourner ces grignottes Intermarché ?

Pour savoir si vous êtes concerné, commencez par sortir tous les sachets de bouchées de poulet de votre réfrigérateur ou de votre congélateur. Sur l’étiquette, vérifiez d’abord la marque Volae, puis la recette, le numéro de lot 023/023, la DLC au 14/02/2026 et, si besoin, comparez le code-barres avec celui indiqué sur RappelConso.

Si votre sachet correspond, ne le cuisinez plus, même s’il est entamé ou déjà passé au four, et ne le recongelez pas. Il faut « ne plus utiliser, ne plus consommer et détruire le produit », précise le site officiel RappelConso, cité par Melty. Vous pouvez le rapporter en magasin pour un remboursement jusqu’au 14 février 2026 ; les modalités exactes sont affichées en point de vente.

Listériose : quels risques si vous avez mangé ces grignottes de poulet ?

La bactérie Listeria monocytogenes est présente dans l’environnement et peut contaminer des aliments crus ou prêts à être consommés. La listériose reste rare, mais son délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après l’ingestion. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les nourrissons ou les personnes immunodéprimées sont les plus exposés aux formes graves.

Après avoir mangé ces grignottes, surveillez dans les deux mois l’apparition d’une fièvre, de maux de tête, de courbatures, parfois de troubles digestifs. En cas de symptômes, surtout si vous faites partie d’un public fragile, consultez rapidement votre médecin en lui signalant la consommation du produit concerné afin qu’il décide des examens ou d’un éventuel traitement.