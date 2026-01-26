Déco de magazine avec un budget IKEA : ces hacks imparables à connaître avant de refaire votre salon

Fenêtre sur cour grise, canapé IKEA un peu fatigué, lumière blanche qui écrase tout… et ce salon de rêve enregistré sur Instagram qui hante la tête. L’envie est là : un séjour qui ressemble à une page de magazine, mais sans budget architecte ni meubles à plusieurs milliers d’euros.

La bonne nouvelle, c’est que le combo déco de magazine et budget IKEA repose surtout sur des codes visuels, pas sur des étiquettes de prix. En jouant avec la lumière, les couleurs, quelques hacks malins et un peu de seconde main, un simple salon IKEA peut vraiment donner le change. Tout se joue dans les détails qui ne crient pas “petit budget”.

Lumière et couleurs : la base d’une déco de magazine avec un budget IKEA

Un salon qui a l’air cher commence par une ambiance lumineuse douce. On vise une lumière chaude autour de 2700 K, en cumulant une grande suspension ou un plafonnier discret, deux lampes d’appoint bien orientées et au moins une source indirecte qui se reflète sur le mur. Un grand miroir placé face à la fenêtre démultiplie la clarté d’hiver et donne de la profondeur sans pousser les murs.

Côté palette, les intérieurs haut de gamme misent sur le beige, grège, taupe, crème, noir profond et laiton discret, relevés par quelques touches brunes, vert mousse ou terre de Sienne. Peindre un mur et une bibliothèque BILLY ou un BESTÅ dans la même tonalité crée cet effet “appartement d’architecte”. Ajoutez de lourds rideaux crème du plafond au sol et un ou deux cadres XXL très sobres : la pièce paraît tout de suite plus calme et chic.

Hacks IKEA sur les meubles et textiles pour un salon digne d’un magazine

Un canapé SÖDERHAMN ou KIVIK reste une excellente base. Habillez-le de coussins en lin, de laine bouclée et d’un grand plaid tressé pour un rendu cocon. En face, un meuble TV BESTÅ long et bas, portes pleines LAPPVIKEN mates blanc ou noir-brun, posé sur des pieds fins dorés ou noirs, donne un effet bloc très design. Un tapis STOCKHOLM en matières naturelles, choisi dans la taille la plus grande possible pour glisser sous l’avant du canapé, ancre l’ensemble comme dans un boutique-hôtel.

La bibliothèque BILLY gagne en allure une fois montée du sol au plafond, agrémentée de plinthes et peinte ton sur ton avec le mur. Changer les poignées de vos BESTÅ, PAX ou commodes pour du laiton, du noir mat ou de l’inox brossé transforme aussitôt la perception. Les rideaux longs en lin ou coton épais, même sur une petite fenêtre, tirent visuellement la pièce vers le haut. Dans la salle de bain, une série d’accessoires TOFTAN tous noirs, tous blancs ou tous beige, complétés par une serviette épaisse et un miroir minimaliste, recrée le charme discret d’une suite d’hôtel.

Petits prix, seconde main et mix & match pour un salon IKEA chic

Pour limiter la note, les espaces seconde vie en magasin permettent de trouver des meubles d’occasion, de démonstration ou légèrement abîmés avec des réductions pouvant aller jusqu’à 40 %, tandis que les membres IKEA Family profitent d’un bonus de 20 % sur la reprise de leurs anciens produits. Leboncoin, brocantes ou vide-greniers offrent de quoi dénicher table d’appoint en bois massif, lampe sculpturale, vase ancien ou malle rétro qui cassent l’effet catalogue. Un bon repère : environ 80 % d’IKEA, 20 % de pièces chinées.