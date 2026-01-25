Déco tasseaux : si vos murs ressemblent encore à ça, voici la tendance 2026 rétro qui cartonne et va tout balayer

Après avoir démonté le sapin et rangé les guirlandes, beaucoup découvrent un mur en tasseaux de bois qui ne fait plus vraiment rêver. Ce décor, star des cinq dernières années derrière la télévision comme en tête de lit, semblait la solution miracle. En ce début 2026, il paraît surtout lourd et figé face à nos envies de cocon.

Les tasseaux ont envahi salons, couloirs et même WC, au point que l'oeil ne les remarque plus. Leur succession de lignes droites crée un rythme presque stroboscopique qui fatigue, surtout dans les petites pièces où la lumière d'hiver chute dès 17 h. Beaucoup rêvent désormais de murs qui respirent, plus légers et moins coûteux.

Pourquoi les murs en tasseaux paraissent dépassés en 2026

Pendant longtemps, le réflexe a été simple : un mur un peu froid, et on posait des tasseaux de bois. En photo, l'effet relief était bluffant. Dans la vraie vie, ce bois massif absorbe la lumière et alourdit les volumes. Dans un couloir étroit ou un petit salon, le mur se transforme vite en paroi sombre qui mange l'espace.

Ces lattes très serrées imposent aussi un décor difficile à modifier. La pose demande découpes précises, alignement millimétré, colle ou vis à répétition. Pour un grand pan de mur, la facture grimpe à plusieurs centaines d'euros, matériel et finitions compris. Une fois tout fixé, impossible ou presque de changer d'avis sans refaire le chantier.

Cannage et moulures : le duo rétro qui cartonne en 2026

À la place, le cannage naturel en rotin tire son épingle du jeu. Sa trame ajourée laisse passer la lumière et crée une impression de profondeur. Sa teinte blonde, presque dorée, capte le moindre rayon de soleil et réchauffe aussitôt l'ambiance. En tête de lit ou sur des portes de placard, il habille le mur sans l'étouffer.

Pour le mettre en valeur, les moulures fines ton sur ton font leur retour. De simples baguettes peintes de la même couleur que le mur tracent cadres et soubassements sans alourdir. Le relief se lit dans les ombres, pas dans une accumulation d'objets. Côté budget, le cannage tourne autour de 15 à 40 € le mètre et les moulures entre 5 et 15 €, bien moins qu'un mur complet en tasseaux.

Panneaux 3D et damier rétro : d'autres façons d'oublier les tasseaux

Pour celles et ceux qui préfèrent un style plus contemporain, les panneaux muraux 3D offrent une autre piste. En PVC, MDF ou fibres compressées, ils se posent en plaques qui s'emboîtent ou se collent, puis se peignent comme un mur classique. Reliefs en vagues, arches ou formes géométriques adoucissent les volumes tout en restant sobres, dans une salle de bain comme dans le séjour.

Dans un registre plus léger, la tendance damier vert et blanc remet au goût du jour les motifs du passé via de petits accessoires. Un pot de fleur artificielle en dolomite repéré chez Maxi Bazar passe ainsi de 7,99 € à 5,59 € durant les soldes d'hiver 2026, soit une remise de 30 %. Posé sur une étagère, un bureau ou une console, ce simple accent graphique casse la monotonie des lignes droites et réveille un coin terne.