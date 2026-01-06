Dès 2026, ce changement radical dans votre salle de bain s’impose en France : faut-il vraiment abandonner la baignoire ?

Dans beaucoup de appartements français, la salle de bain reste coincée entre une baignoire rarement utilisée et un manque cruel d’espace. On compose avec un rideau qui colle, des parois coulissantes qui grincent et un ménage assez fastidieux, surtout quand l’hiver accentue la grisaille et la fatigue. Pourtant, un autre scénario commence à s’imposer.

À partir de 2026, architectes, décorateurs et grandes enseignes misent sur un choix radical : faire disparaître la baignoire au profit d’une douche walk-in ouverte, presque sans limite visuelle. Une décision qui transforme la pièce d’eau en véritable lieu de bien-être et pose une question très concrète : faut-il, soi aussi, franchir le pas dans les prochains mois ?

Pourquoi la douche walk-in s’impose face à la baignoire

Longtemps, les Français ont hésité entre garder la baignoire pour les enfants ou libérer des mètres carrés. En 2026, la tendance tranche en faveur d’un grand espace douche sans porte, type douche à l’italienne minimaliste, qui permet de circuler librement même dans 3 ou 4 m². Les cabines fermées et les rideaux disparaissent au profit d’une paroi unique, parfois même d’une demi-paroi seulement.

Résultat, la lumière file jusqu’au fond de la pièce, les murs "respirent" et la salle de bain ressemble davantage à une suite d’hôtel qu’à une pièce technique. Dans les vieux appartements haussmanniens comme dans les pavillons, supprimer la baignoire qui grignote tout le volume offre un vrai souffle : l’œil perçoit instantanément plus d’espace et la pièce gagne en allure.

Dimensions, sécurité et confort pour une douche walk-in réussie

Ce type d’aménagement repose sur quelques règles. Les professionnels recommandent une zone d’au moins 90 cm de large, avec une paroi de retour proche de 120 cm pour limiter les éclaboussures. Un receveur extra-plat ou une pente bien réalisée assure un accès de plain-pied, apprécié des jeunes enfants comme des seniors ou des personnes à mobilité réduite. Les sols doivent rester antidérapants et faciles à entretenir.

Les matériaux suivent la même logique de confort et de simplicité :

grès cérame effet pierre pour un rendu naturel et chaleureux ;

receveur en résine beige ou gris doux, moins froid sous les pieds ;

robinetterie encastrée au fini mat ou laiton brossé pour l’effet spa ;

tapis moelleux, paniers en fibres et niches murales pour garder une déco épurée.

Un vrai choix de vie pour les salles de bain françaises

Au quotidien, ceux qui ont troqué la baignoire pour une douche ouverte évoquent un important gain de temps pour le ménage et la sensation de ne plus "s’entasser" dans la pièce. L’absence de seuil facilite la surveillance des enfants et sécurise les usages plus tard, tout en restant très esthétique. Dans les salons comme Maison&Objet, cette salle de bain à la française nouvelle génération mise sur la verrerie non cloisonnante, le bois clair et les surfaces lisses façon spa urbain.

Ce changement déco rejoint aussi des enjeux pratiques plus larges. Pour les ménages modestes qui adaptent leur logement à la perte d’autonomie, le dispositif public MaPrimeAdapt’ peut financer jusqu’à 50 à 70 % des travaux, dans la limite de 22 000 € HT, lorsque le remplacement de la baignoire par une douche est éligible. De quoi accélérer le passage à la douche walk-in et ancrer durablement cette tendance dans les salles de bain françaises à partir de 2026.