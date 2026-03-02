Éclairez votre jardin pour 0€ d'électricité : chez B&M, cet accessoire solaire à moins de 5€ part très vite

Les soirées s’allongent mais votre jardin reste dans l’ombre à cause des prix de l’énergie. Entre B&M et les discounters, une poignée de lampes solaires à moins de 5 € promet de changer l’ambiance sans alourdir la note.

Les soirées rallongent, on rêve d’un jardin qui scintille, mais la dernière facture d’électricité reste dans un coin de la tête. Entre les guirlandes et les spots de terrasse, l’addition grimpe vite. Pourtant, des solutions existent pour éclairer allées et massifs pour le prix d’un simple café.

Dans les rayons des enseignes discount, une nouvelle star s’installe : la lampe solaire de jardin à moins de 5 €. Piquet noir graphique ou petite lanterne, elle fonctionne au soleil et s’allume seule à la nuit tombée, sans consommer le moindre kilowattheure du compteur. La vraie surprise, c’est ce que ces petits luminaires savent faire la nuit.

Un éclairage de jardin à 0 € d’électricité pour moins de 5 €

Le principe est simple : un petit panneau photovoltaïque recharge une batterie intégrée pendant la journée. Après 6 à 8 heures d’exposition, ces modèles d’entrée de gamme offrent en général 8 à 10 heures de lueur douce. Pas de prise, pas de rallonge qui traverse la terrasse, aucun kilowattheure facturé pour vos soirées dehors.

L’argument prix change tout. Dans beaucoup de magasins déco, les lanternes solaires se situent entre 18 et 70 €, quand certains modèles montent à 3,95 ou 9,99 €. Chez B&M, une lanterne solaire est affichée à 1,99 € et un piquet design à 4,99 €, dont 0,10 € d’éco-participation, de quoi multiplier les points lumineux sans dépasser un billet de 10 €.

Piquet solaire noir ou lanterne à petit prix : deux styles pour un même jardin

Le piquet solaire noir signé SOLAR LIVING, référence 523384 chez B&M, mesure 8 x 8 x 33,5 cm. Sa structure ajourée à motifs ronds diffuse, une fois la LED allumée, un véritable tapis de lumière sur le sol. Planté le long d’une allée, au bord d’une terrasse ou autour d’un massif, il dessine un chemin graphique sans encombrer le regard en journée.

La petite lanterne solaire à 1,99 € joue une autre partition. Ce modèle à poser ne réclame ni perçage ni câble : on la déplace au gré des envies, sur une table basse, une marche, au pied d’un pot de fleurs. Sa LED offre surtout un halo d’ambiance, parfait pour réchauffer un coin de balcon ou une entrée sans chercher à tout éclairer.

Bien choisir et installer sa lampe solaire de jardin à moins de 5 €

Pour bien choisir, quelques repères suffisent en rayon. Une zone bien ensoleillée la journée reste essentielle pour recharger la batterie, même en hiver. Ensuite, regarder l’étiquette évite les déceptions au premier orage ou à la première nuit trop courte :

type de lumière, blanc chaud pour une ambiance cosy, blanc froid plus vif ;

mention usage extérieur avec un indice IP44 ou IP65 pour résister à la pluie ;

autonomie annoncée après une journée de charge et présence d’un interrupteur pour couper la lampe quand on s’absente.

Dernier point pratique : ces luminaires à moins de 5 € restent souvent des produits saisonniers, avec des stocks qui fondent à l’approche des beaux jours. Chez B&M, vérifier la disponibilité via le service de Click and Collect avant de se déplacer limite les mauvaises surprises. Quelques piquets et lanternes suffisent alors pour transformer le jardin, sans alourdir la facture d’électricité.