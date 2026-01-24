Elle adore... communiquer avec ses enfants

LE CONSEIL DE LA PSYCHOTHERAPEUTEQuoiqu'il en soit : il faut abandonner l'idée d'être une mère parfaite !!En effet, on souffre souvent de la sensation de n'en faire jamais assez, alors n'hésitez pas à faire le point, et n'oubliez pas : le père a aussi son rôle à jouer !Si vraiment le dialogue se trouve interrompu, n'hésitez pas à faire intervenir un tiers (proche ou thérapeute). Le fait de verbaliser les problèmes (pour les deux parties) permet souvent une meilleure objectivité et de retrouver un recul nécessaire.

Les parents sont souvent démunis face à certains comportements de leurs enfants : échec scolaire, introversion excessive, troubles de l'alimentation,... Il s'agit alors de démasquer ce qui ce cache derrière le symptôme et de reprendre une communication lorsque le contact est devenu difficile.

Comment faire ?

Doit-on laisser les enfants libres pour être des parents " cools " à leurs yeux, ou au contraire ériger des règles et lois intransigeantes au risque de voir nos enfants se braquer ?!Devant un problème d'autorité, il est parfois délicat de trouver la bonne mesure. C'est un véritable défi pour les parents !

La communication non violente vise à établir entre le parent et l'enfant une relation fondée sur le respect et un réel partenariat, tout en le responsabilisant. Par exemple, il doit sortir ce soir avec ses copains (son besoin) ; vous lui demandez de rentrer à une heure précise (votre besoin).

Si le contrat est défini et que chacun respecte ses engagements, il n'y a pas ou plus de raison de heurts. Dans le dialogue avec l'enfant, il faut aussi veiller à ne pas tomber sans cesse dans le reproche, il faut simplement dire ce que l'on ressent. On ne dit pas : " Tu ne me respectes pas ! ", mais plutôt : " Je ne me sens pas respecté... "Pourquoi pas... ?