Fauteuil Togo : cette alternative à 199 € offre l’allure d’une icône à 2 500 € et séduit tous les fans de design

Symbole du cocooning chic, le fauteuil Togo reste hors de portée pour beaucoup de budgets. Comment un modèle à 199 € vendu chez Leroy Merlin a-t-il recréé cette allure culte sans ruiner son propriétaire ?

Dans beaucoup de salons rêvés sur Instagram, un même fauteuil attire l’œil : une assise très basse, toute plissée, qui ressemble à un coussin géant posé au sol. Ce fauteuil culte, star des années 1970, symbolise le cocooning chic, entre esprit vintage et confort absolu. Problème : pour la plupart des budgets, il reste rangé au rayon fantasmes.

Car derrière cette silhouette rebondie se cache le mythique fauteuil Togo de Ligne Roset, objet de désir de tous les fans de déco. Face à un prix qui dépasse allègrement les 2 000 €, beaucoup avaient fini par renoncer. Jusqu’à ce qu’une alternative fauteuil Togo 199 € apparaisse discrètement dans les rayons d’une enseigne bien connue.

Fauteuil Togo : l’icône de Michel Ducaroy devenue rêve inaccessible

Créé en 1973 par Michel Ducaroy, le Togo a tout de suite bousculé les codes. Entièrement en mousse, sans pieds ni structure apparente, il affiche des plis profonds, comme un tube de dentifrice qu’on aurait replié sur lui-même. Son assise au ras du sol invite à s’affaler, à lire, à regarder un film sans aucune cérémonie, dans un esprit très « slow life ».

Cette décontraction a un prix. Pour une chauffeuse Togo neuve, il faut compter autour de 2 500 €, parfois davantage selon le revêtement. Même la seconde main s’envole, portée par le retour en grâce du design des années 70 et par l’idée que le bon design est intemporel. Beaucoup finissent donc par chercher un « Togo like » plutôt que l’original.

Chez Leroy Merlin, un fauteuil style Togo à 199 € qui fait mouche

En se promenant chez Leroy Merlin pour un simple projet de rénovation, certains tombent sur une forme étonnamment familière : une chauffeuse basse, large, matelassée, qui reprend les codes du Togo sans les copier servilement. Effet velours, gros capitons, profil très bas… tout y est pour rappeler les intérieurs seventies qui envahissent les réseaux sociaux.

Le vrai choc vient de l’étiquette : 199 €. Soit moins d’un dixième du prix de l’icône. Proposé en beige, gris souris ou terracotta, ce fauteuil bas agrandit visuellement les petits salons et colle aux tendances actuelles qui misent sur les teintes organiques, les matières moelleuses et les formes arrondies, comme les fauteuils « nuage » mis en avant par les sélections déco de l’année.

Alternative fauteuil Togo 199 € : confort, limites et idées déco

Une fois installé, ce fauteuil style Togo pas cher transforme vite l’ambiance. L’assise reste ferme mais accueillante, le dossier bas soutient suffisamment pour un livre ou un apéro entre amis. Les enfants adorent son côté au ras du sol, et sa légèreté permet de le déplacer en un instant pour créer un coin lecture, un espace jeu ou un siège d’appoint devant la télé.

Pour en tirer le meilleur, quelques astuces fonctionnent très bien :

l’associer à un tapis en laine bouclée pour renforcer l’effet cocon ;

ajouter une petite table d’appoint en travertin ou en bois clair pour le côté salon d’architecte ;

rester sur une palette douce (beige, terracotta, gris) et une lumière tamisée pour rappeler l’esprit seventies.

Sans offrir le statut de pièce de collection du Togo original, ce fauteuil à 199 € permet de s’offrir son allure décontractée et chaleureuse sans sacrifier toutes ses économies.