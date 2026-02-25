Fin février, ces 2 signes astrologiques reçoivent une proposition de nouvelle vie qui va tout balayer

Fin février 2026, une éclipse en Verseau agit comme un bouton reset pour deux signes au bord du burn-out. Entre déménagement, reconversion et rupture, une proposition de nouvelle vie les attend.

En cette fin d’hiver, beaucoup ont l’impression de vivre dans une vie trop serrée : travail répétitif, trajets identiques, conversations qui tournent en boucle. Pour certains, ce malaise passera. Pour deux signes du Zodiaque, la sensation que tout doit changer se renforce, au point de rendre l’idée de tout quitter étrangement plausible.

Ce basculement coïncide avec la Nouvelle Lune du 17 février 2026, vers 13h02 à Paris à 28° du Verseau, accompagnée d’une éclipse solaire annulaire, la première dans ce signe depuis 2018. Soleil, Lune, Mars et Pluton y joignent leurs forces dans un climat de grand effacement de tableau. « Certains signes vont ressentir ce virage plus fortement que d’autres », affirme l’astrologue Kevin Casey auprès du magazine Out Smart, et l’axe Verseau Taureau se retrouve en première ligne.

Fin février 2026 : quand le ciel propose un reset à Taureau et Verseau

Installée en Verseau, cette lunaison agit comme un véritable bouton reset. Elle met en lumière la liberté, les collectifs et les projets tournés vers demain, avec l’envie de rompre avec un modèle de vie devenu trop étroit. Pour les natifs du Verseau, un chapitre semble se fermer ; pour les Taureau, c’est surtout l’image sociale et la place professionnelle qui se retrouvent questionnées.

La tension formée par Uranus en Taureau à cette Nouvelle Lune joue le rôle de déclencheur. Changement de job, déménagement, discussion qui rebattent les cartes d’une relation : les virages peuvent survenir vite, même si tout ne se décide pas en un jour. Les effets de cette éclipse restent actifs environ six mois, faisant de fin février 2026 un point de départ plus qu’une échéance unique.

Taureau : une proposition de nouvelle vie bouscule travail et stabilité

Pour le Taureau, signe de Terre attaché à la sécurité, l’onde de choc se concentre sur la carrière. Promotion inattendue, nouvelle mission plus exposée, envie soudaine de reconversion ou proposition de nouvelle vie dans une autre ville, voire un autre pays : tout peut remettre à plat un confort jusqu’ici rassurant. La question devient concrète : préserver un CDI stable, ou accepter une mutation qui ouvre enfin l’horizon.

Tout quitter, pour un Taureau, ne signifie pas forcément claquer la porte du jour au lendemain. Ce reset ressemble plutôt à une série de décisions alignées : accepter un poste loin d’ici, suivre un projet de couple à l’étranger, ou renoncer à un statut pour un métier plus vivant. Les signaux importants se répètent, par des discussions ou des offres qui reviennent ; les écouter permet d’avancer sans renier son besoin de sécurité.

Verseau : tout quitter pour une renaissance intérieure assumée

Pour le Verseau, placé sous les projecteurs de l’éclipse, l’appel au changement touche la vie de tous les jours. Travail, cercle d’amis, ville de résidence, priorités personnelles : un chapitre se clôt et une envie de nouvelle vie se précise. Rencontre surprenante, projet à l’autre bout du pays ou opportunité de rejoindre un environnement plus en phase avec ses idées peuvent l’inviter à tout quitter. Accepter cette bascule revient à lâcher certains repères pour gagner une véritable renaissance intérieure, en se laissant quelques mois, dans le sillage de l’éclipse, pour organiser concrètement ce virage.