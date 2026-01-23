Fin janvier 2026 : ce signe astrologique impulsif risque de tout gâcher au travail, en couple et côté argent

L’air est glacial, mais pour certains tempéraments, la fin de ce mois ressemble surtout à une cocotte-minute. Files d’attente qui s’éternisent, coups de klaxon dès que le feu passe au vert, mails envoyés sous l’émotion… tout semble déclencher des réactions disproportionnées. Un signe astrologique en particulier vit ces derniers jours de janvier comme un sprint permanent.

Ce signe de Feu confond urgence et importance, multiplie les décisions sur un coup de tête et refuse d’entendre le moindre avertissement. Résultat : un vrai comportement impulsif, assorti d’une zéro remise en question, qui le place sur une trajectoire glissante au bureau comme à la maison. Et ce signe ne voit pas toujours les ennuis arriver.

Fin janvier 2026 : le Bélier sous un ciel électrique et épuisant

Le signe qui se retrouve dans l’œil du cyclone, c’est le Bélier. Signe de Feu gouverné par Mars, planète de l’action et de la guerre, il réagit déjà vite en temps normal. En cette fin janvier 2026, les configurations planétaires décrites par les astrologues ressemblent à une zone de turbulences : énergie nerveuse, sommeil agité, impression que tout doit se régler tout de suite.

Avec la fatigue hivernale et le retour brutal au quotidien après les fêtes, une forme d’urgence s’installe. On veut des résultats rapides, on supporte mal les blocages. Pour le Bélier, l’attente devient presque une torture physique, au point qu’il préfère forcer le passage plutôt que patienter. Dans sa tête, aller vite rime avec réussite, même si la situation mériterait un minimum de recul.

Travail, couple, argent : les ennuis qui guettent le Bélier tête baissée

Au travail, cette impulsivité se voit dans les détails qui comptent : réponse sèche à un message de son supérieur, remarque cinglante en réunion, mail trop direct envoyé sous colère. Sur le moment, le Bélier a l’impression de simplement dire les choses. En face, on perçoit surtout une brutalité qui abîme une image construite patiemment, avec le risque de se retrouver mis à l’écart des projets importants.

Dans le couple, le même scénario se rejoue. Décision financière imposée sans discussion, projet de vacances annulé sur un coup de tête, critiques du mode de vie de l’autre… Chaque remarque du partenaire est ressentie comme un jugement, la moindre demande comme une remise en cause. L’ego se braque, le ton monte vite, et les tensions peuvent laisser des traces durables, voire mener à la rupture si rien ne change.

Canaliser le feu du Bélier pour éviter la casse

La bonne nouvelle, c’est que cette énergie débordante peut devenir un atout si elle est redirigée. Les astrologues conseillent aux Béliers de miser sur le corps : boxe, crossfit, course à pied intensive, séance de musculation bien cadrée. L’objectif est simple : évacuer la pression physique avant qu’elle ne s’abatte sur les collègues ou les proches. L’expression créative aide aussi beaucoup, qu’il s’agisse de peindre, écrire, bricoler ou lancer un projet personnel.

Reste la manière de parler aux autres, clé pour ne pas saboter son travail ni son couple. Quelques réflexes concrets peuvent changer la donne :