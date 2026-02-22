Fini le carrelage métro : impossible de rester neutre face à cette crédence sombre qui envahit les cuisines

En 2026, la crédence en verre fumé s’invite dans nos cuisines et bouscule le règne du marbre blanc. Entre lumière feutrée et bloc sombre assumé, ce retour très 70’s divise déjà les amateurs de déco.

Entre le marbre blanc et le carrelage métro, beaucoup de cuisines se ressemblent. En 2026, le décor bouge : les crédences en carrelage, pourtant très durables, passent au second plan au profit de matériaux plus expressifs. Et au milieu de ce chamboulement revient une vieille connaissance très clivante : la crédence en verre fumé.

Longtemps associée aux intérieurs des années 70-80, cette surface sombre et brillante revient aujourd’hui portée par une esthétique décrite comme rétro-futuriste. Elle fait passer la cuisine du simple espace technique à une pièce plus feutrée, où l’on se sent enveloppé. Ce contraste avec la froideur des cuisines blanches explique en partie pourquoi son retour ne laisse personne indifférent.

Une crédence en verre fumé qui casse le règne des cuisines blanches

Dans les cuisines récentes, la consigne a longtemps été simple : luminosité maximale, murs clairs et surfaces brillantes. Le verre fumé prend le contre-pied de ce code immaculé et apporte une profondeur visuelle que les matériaux unis n’offrent pas. Teinté gris, bronze ou légèrement ambré, il reste translucide, capte les reflets et agrandit la perspective sans éblouir, là où un noir mat éteint littéralement la pièce.

Autre différence de taille : le verre fumé joue comme un miroir adouci. Il renvoie une image floutée de la pièce, crée une illusion de profondeur très appréciée dans les cuisines ouvertes sur le salon et donne cette ambiance un peu lounge qui manquait aux décors standardisés. Résultat, la crédence devient un vrai décor vertical, presque un écran, plus qu’un simple pare-éclaboussures.

Les dessous très concrets de cette crédence tendance en cuisine

Au quotidien, ce matériau fait partie des options jugées pratiques en 2026, car sa surface lisse se nettoie rapidement. Un coup de chiffon microfibre et de produit pour vitres suffit en général à retrouver l’éclat des premiers jours. Les projections de graisse, le calcaire ou les traces de doigts se voient toutefois davantage que sur une faïence texturée : c’est un point à ne pas négliger si l’on cuisine beaucoup.

La lumière demande aussi un vrai réglage. Le verre fumé absorbe une partie de l’éclairage au lieu de le diffuser, ce qui peut assombrir le plan de travail si la pièce est déjà peu lumineuse. L’astuce plébiscitée consiste à installer des bandeaux LED sous les meubles hauts : la lumière vient alors lécher la surface teintée et crée une atmosphère tamisée, idéale en soirée.

Comment apprivoiser le verre fumé sans assombrir sa cuisine

Pour éviter l’effet bloc sombre, tout se joue dans les associations. Le verre fumé fonctionne très bien avec des façades en bois comme le chêne ou le noyer et des poignées en laiton, qui réchauffent l’ensemble. Un plan de travail en pierre claire, type travertin ou effet marbre, permet aussi de créer un contraste élégant entre la crédence profonde et une base lumineuse.

Ceux qui hésitent à percer ou qui louent leur logement peuvent s’inspirer de cette tendance grâce à des panneaux adhésifs épais, au relief 3D, qui imitent le verre, la céramique ou la pierre. La pose se fait en trois gestes – nettoyer, mesurer-couper, peler-coller – pour une métamorphose réversible, sans poussière ni risque pour la caution.