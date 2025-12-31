Fissure sur carrelage mural : cette astuce de 10 minutes sans outils marche, sauf dans ce cas qui peut coûter très cher

Une fissure en plein milieu du carrelage mural, et toute la crédence paraît abîmée. On peut pourtant la faire oublier en quelques minutes sans sortir la boîte à outils.

L’astuce concerne les microfissures : trait fin, carreau bien collé, aucune trace d’eau. Dès que la fêlure s’élargit ou se multiplie, il faut penser structure.

Fissure carrelage mural : quand l’astuce express suffit

Un choc d’ustensile ou une variation de température suffisent souvent. Si la fissure carrelage mural reste fine et sèche, une pâte de réparation spécifique suffit.

Si le support bouge, tout change. A Gattières, une habitante explique : "Un jour, j’étais assise dans le canapé quand j’ai entendu la maison craquer. Je me suis levée et j’ai découvert une fissure à la jonction du mur et du plafond, et une autre le long de la poutre. Depuis, elles se sont agrandies et multiplié", citée par Nice-Matin. Elle poursuit : "Nous avons fait venir un ingénieur béton, fait faire des carottages. On nous dit qu’il n’y a aucune malfaçon. Que les travaux ont été faits dans les règles de l’art. Nous sommes onze à être concernés, en ayant tous des maisons construites à des périodes différentes et avec des matériaux différents, On nous dit que la solution, pour stabiliser la maison, serait de décaisser tout autour puis de monter des micropieux en dessous." Le devis atteint 300.000 euros. "Nous n’avons pas cette somme. Mon mari est bientôt à la retraite, les enfants sont grands. Nous ne comptions pas la garder mais là, elle est invendable. On ne peut pas non plus la louer. Alors que faire? Cette maison représente les économies de toute une vie," conclut-elle.

Le kit rapide pour un carrelage mural impeccable

Pour réparer en dix minutes, il suffit d’une pâte de réparation spéciale carrelage, d’un chiffon et d’une carte plastique servant de spatule : nettoyer la zone, déposer une petite noisette dans la fissure, la tirer avec la carte, lisser puis essuyer aussitôt ce qui dépasse.

Situations où il faut oublier l’astuce de 10 minutes

La sécheresse peut faire travailler les sols argileux et ouvrir les bâtiments bien au-delà des finitions. Dans le même quartier, un propriétaire décrit l’écart entre sa maison et la terrasse : "Les jours où il a plu, où le sol est gorgé d’eau, l’écart se résorbe légèrement, puis quand il fait à nouveau sec, l’écart s’agrandit de nouveau, en s’aggravant à chaque fois," témoigne-t-il. "La première fois que ça a craqué, on déjeunait sur la terrasse. Mes filles ont bondi hors de la table pour se réfugier dans la maison," se souvient-il.

Les habitants espèrent une reconnaissance en catastrophe naturelle, la décision du préfet annoncée "dans le courant du second semestre 2023." Ce type de situation nécessite un expert et l’appui de l’assurance, pas une simple retouche de carrelage.