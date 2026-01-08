Frigo trop gourmand : comment appliquer vraiment la règle des 60 % pour faire chuter votre facture d’électricité

Facture d’électricité qui grimpe, frigo qui tourne jour et nuit, impression de ne plus avoir la main… Le réfrigérateur reste l’un des rares appareils branchés 24 h/24, et il peut représenter jusqu’à 30 % de la consommation d’un foyer. Pourtant, une simple règle de réglage et de remplissage permet déjà de le calmer.

On l’appelle la règle des 60 %. Certains l’appliquent à la molette de température, d’autres au taux de remplissage du frigo, ce qui crée pas mal de confusion. En réalité, les deux lectures se complètent pour réduire la consommation sans changer d’appareil.

Pourquoi la règle des 60 % change la donne pour votre frigo

Un réfrigérateur-congélateur standard consomme autour de 346 kWh par an, tandis qu’un frigo américain peut dépasser 884 kWh. Avec un prix proche de 0,20 € le kWh, un modèle moyen coûte environ 70 € d’électricité par an. Le froid domestique pèse jusqu’à 20 à 30 % de la consommation électrique spécifique du logement, donc chaque réglage compte.

Autre détail qui fait mal : une simple couche de givre de 3 mm peut augmenter la consommation d’environ 30 %. La règle des 60 % vise justement à limiter ces gaspillages, en aidant le réfrigérateur à fonctionner dans une zone "confort" pour son compresseur.

Remplir son réfrigérateur à 60 % : mode d'emploi concret

L’idée centrale est simple : un frigo fonctionne mieux lorsqu’il est rempli à environ 60 à 70 % de sa capacité. Un frigo vide consomme plus, car l’air, mauvais conducteur thermique, se réchauffe vite à chaque ouverture et le moteur démarre plus souvent. À l’inverse, un appareil surchargé bloque la circulation de l’air froid, crée des zones mal refroidies et fatigue le compresseur.

Concrètement, visez des étagères bien occupées mais jamais tassées, avec un peu d’espace autour des boîtes. Gardez les sorties d’air visibles. Comblez les zones vides avec des bouteilles d’eau ou des blocs réfrigérants qui jouent le rôle de tampon thermique. Un tri régulier des aliments, des courses adaptées à votre rythme et des contenants hermétiques facilitent ce remplissage "juste ce qu’il faut".

Température du frigo : le réglage qui complète la règle des 60 %

L’autre volet de la règle consiste à placer la molette à environ 60 % de sa puissance. Sur une échelle 1–5, visez 3 ; sur 1–7, visez 4 ; sur 1–10, réglez sur 6. Avec un affichage numérique, la plage idéale se situe autour de 4 à 5 °C dans le réfrigérateur et -18 °C pour le congélateur. Un thermomètre dans un verre d’eau posé au centre permet de vérifier la température réelle après 24 heures.

Pour que ces réglages produisent un effet visible, certains réflexes restent indispensables :