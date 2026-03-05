Garage encombré et risques de chute : ce support mural Castorama à 8,99 € change tout en quelques minutes

Entre les pelles, râteaux et vélos qui envahissent le sol, le garage devient vite impraticable. Un petit support mural Castorama à moins de 9 € promet de tout changer.

Le retour des beaux jours donne des envies de tri, mais il y a une pièce qui résiste souvent à tout : le garage. Vélos des enfants, sacs de terreau, pelles et râteaux qui s’entassent au sol, on finit par avancer en équilibre entre deux tas d’outils. Le moindre bricolage tourne vite à la chasse au trésor épuisante.

Pourtant, il suffit parfois d’un accessoire bien choisi pour tout changer. Chez Castorama, un support de rangement équerre double Mottez à moins de 9 € promet de libérer le sol en quelques minutes, en utilisant enfin la place la plus oubliée du garage : les murs.

Garage encombré : quand les outils au sol deviennent un vrai piège

Besoin d’une pelle pour retourner un massif ou d’un tournevis pour une réparation rapide, et tout se complique. L’outil se cache sous des cartons, coincé derrière la tondeuse ou un vélo. Ce défaut d’organisation fait perdre un temps fou, fatigue les nerfs et décourage même les petits travaux du week-end.

Plus gênant encore, les outils qui traînent au sol créent un vrai risque d’accidents domestiques. Marcher sur un râteau, se prendre les pieds dans un manche de balai, voir un outil tomber sur un enfant, tout cela arrive vite dans un garage encombré. Libérer le sol rend l’espace plus agréable, mais surtout beaucoup plus sûr pour toute la famille.

La petite équerre Castorama à 8,99 € qui fait passer les outils au mur

La solution repérée repose sur un simple support métallique : l’équerre double Mottez. En acier à finition brute, elle affiche 35 cm de profondeur, environ 21 cm de hauteur et 10,5 cm de largeur. Sa structure en double tube maintient fermement les manches longs sans qu’ils glissent, tout en supportant jusqu’à 60 kg, de quoi accueillir les outils les plus lourds.

Vendue 8,99 €, soit moins de 9 €, cette équerre reçoit une note de 4 étoiles sur 5. Elle accepte sans difficulté pelles, râteaux, pioches, balais, mais aussi un escabeau ou des chaises pliantes. En alignant deux ou trois supports le long d’un mur, on crée un véritable rack de rangement mural garage pour tout l’outillage encombrant.

Installation facile : un support mural et un garage qui change de visage

La pose reste à la portée d’un débutant. On choisit un mur dégagé, on trace la hauteur souhaitée pour que les manches ne touchent pas le sol, puis on perce et on fixe l’équerre avec des chevilles adaptées au support (béton, brique ou placoplâtre). Une fois serrée, la structure ne bouge plus et l’on voit immédiatement le sol se dégager.

Très vite, chaque outil trouve sa place, que l’on raccroche presque automatiquement après usage. Le garage gagne en clarté, on circule sans zigzaguer et l’on récupère de précieux mètres carrés pour stationner la voiture ou installer un établi. Et tout cela pour moins de dix euros, avec un simple geste de rangement vertical qui change le quotidien.