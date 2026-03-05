Pâques : chez Action, cette déco ultra tendance à moins de 4 € ressemble à une pièce de designer mais pas pour longtemps

À l’approche de Pâques, un simple rayon Action cache une déco qui n’a plus rien à envier aux boutiques haut de gamme. Ce grand lapin tout doux affole les fans de petit budget, et ce n’est pas seulement à cause de son prix.

Les beaux jours pointent le bout de leur nez et, avec eux, cette envie de déco de Pâques qui donne un air de printemps au salon. Beaucoup s’imaginent qu’il faut pousser la porte des boutiques haut de gamme pour trouver une pièce vraiment stylée à poser sur la table ou la console.

En se promenant chez Action, la surprise est pourtant au rendez-vous : au milieu des œufs et guirlandes classiques, une grande figurine de saison attire tous les regards. Un lapin tout doux, au look très travaillé, qui semble sortir d’un catalogue de décoration chic. Intrigant, surtout quand on découvre son prix.

Un lapin de Pâques Action à 3,99 € qui ressemble à une pièce de designer

Cette figurine de lapin de Pâques est proposée à seulement 3,99 € la pièce. Pour un objet de cette taille et avec de telles finitions, le rapport qualité-prix reste bluffant : l’allure rappelle clairement certaines enseignes spécialisées bien plus onéreuses, tout en restant accessible à presque toutes les bourses.

Surtout, il ne s’agit pas d’un petit bibelot discret. Avec ses dimensions de 9,5 x 25,5 x 38,5 cm, le lapin s’impose comme une véritable pièce maîtresse. Posé sur une table basse ou un buffet, il structure la décoration et donne immédiatement le ton des fêtes de printemps.

Mélange de bois et tissu pelucheux, deux coloris pour toutes les ambiances

Son charme vient aussi du choix des matériaux. La structure en bois associée à un tissu doux et pelucheux crée un contraste très réussi, à la fois naturel et réconfortant. Cette matière chaleureuse colle parfaitement à la tendance maison « slow life » et organique, qui privilégie les textures brutes et les teintes apaisantes.

Autre atout malin : la déco existe en deux coloris. Le modèle brun évoque une atmosphère plus authentique, presque campagne, alors que la version blanche apporte une touche plus moderne et épurée. Comme la figurine est autoportante, on peut l’installer aussi bien sur la table de Pâques que sur une console d’entrée ou une étagère de salon, en l’accordant simplement au mobilier déjà en place.

Idées déco de Pâques Action à petit prix et stocks qui fondent vite

Quelques idées toutes simples pour profiter au mieux de ce lapin sans dépenser plus :

Au centre de la table de Pâques, entouré de fleurs fraîches et de quelques œufs décoratifs.

Sur une console dans l’entrée, accompagné de branches et d’un petit panier, pour accueillir les invités.

Sur une étagère, mixé à des bougies et à d’autres petites décorations de printemps.

Comme souvent pour les collections saisonnières Action, les stocks de ce type de figurine partent très vite et les réassorts ne sont pas garantis. Ceux qui veulent une déco de Pâques Action à la fois tendance et économique ont donc tout intérêt à guetter les rayons dès maintenant, avant que ce lapin ne disparaisse des étagères.