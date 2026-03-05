En 2026, la table de chevet disparaît chez les fans de déco, remplacée par ce support mural ultra discret et malin

En 2026, la table de chevet traditionnelle disparaît des chambres des passionnés de déco, jugée trop massive et source de désordre. À sa place, une solution murale minimaliste transforme le coin nuit sans gros travaux.

Une chambre où l’air circule librement, le sol dégagé, le regard qui file sans gros meuble : c’est l’image qui obsède les passionnés de déco à l’approche du printemps 2026. Envies de tri, de légèreté, de nuits reposantes… La chambre devient un refuge, mais un refuge dépouillé de tout ce qui pèse visuellement.

Longtemps, la table de chevet classique a tenu bon à côté du lit, avec ses tiroirs remplis de câbles, crèmes oubliées et magazines jamais ouverts. En 2026, ce bloc posé au sol freine la respiration visuelle et le ménage, surtout dans les petites chambres urbaines. De nombreux déco-addicts l’ont déjà remplacé par une solution beaucoup plus légère…

Pourquoi la table de chevet traditionnelle fait sa valise en 2026

Le mot d’ordre est clair : less is more. Avec la slow déco, on ne garde que ce qui sert vraiment et ce qui est beau. Les passionnés de déco traquent les meubles lourds, jugés encombrants, difficiles à contourner et à nettoyer. Le chevet posé au sol devient un nid à poussière où s’entassent les objets inutiles, quand beaucoup rêvent d’un coin nuit plus nu, presque en apesanteur.

La table de chevet murale : la tablette flottante qui change tout

Dans cette quête de légèreté, la star de 2026 est la table de chevet murale. Concrètement, il s’agit d’une tablette murale minimaliste, fixée directement dans la cloison, sans pied, qui semble flotter à côté du lit. Juste assez large pour une lampe, un livre et un verre d’eau, elle libère totalement le sol et donne tout de suite ce petit air de chambre d’hôtel qui fait rêver.

Ses atouts parlent d’eux-mêmes :

Gain de place : idéale dans une petite chambre, elle dégage le moindre centimètre au sol.

Entretien facile : aspirateur ou robot nettoyeur passent en un geste dessous.

Ligne et prix légers : look moderne, matériaux nobles, sans exploser le budget.

Sans tiroirs, on garde l’essentiel sur la tablette. Le rituel du soir se simplifie, le coin nuit reste net, et la chambre paraît tout de suite plus paisible.

Lumière et hauteur : bien penser sa table de chevet murale

Pour que la tablette soit confortable, mieux vaut l’aligner quelques centimètres au-dessus du matelas, à portée de main en position allongée. On choisit une profondeur réduite pour ne pas gêner le passage, mais suffisante pour poser une lampe. Plutôt qu’un modèle à poser, beaucoup optent pour des appliques murales ou une suspension qui tombent au-dessus du lit et dialoguent avec la tablette, pas avec le centre de la pièce.

Quand la sortie électrique est mal placée, le fil déporté sauve la déco : un câble textile, deux ou trois crochets au plafond, et la suspension vient se placer juste au-dessus de la tablette, sans gros travaux. Avec un abat-jour en bambou, en papier de riz ou une petite lampe champignon, la lumière devient douce et graphique. Résultat : une chambre épurée qui paraît plus grande, sans avoir ajouté le moindre meuble.