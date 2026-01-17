Garage sans bazar : ce rangement bricolage Gifi à 4,23€ transforme votre atelier pendant les soldes d'hiver

Qui n'a jamais stoppé une réparation parce qu'une minuscule vis restait introuvable dans un tiroir en vrac ? Pots de confiture remplis à l'aveugle, boîtes à chaussures éventrées, établi couvert de petites pièces... À force, le coin bricolage ressemble plus à un champ de mines qu'à un atelier, et la motivation s'éteint.

En ce début 2026, entre bonnes résolutions et soldes d'hiver, beaucoup rêvent d'un garage enfin rangé sans exploser le budget. Bonne nouvelle : un simple rangement bricolage modulable Gifi, en plastique gris, suffit à remettre de l'ordre. Le module est justement proposé à un tarif inférieur à cinq euros, pour une durée limitée. Le secret se cache dans ses casiers amovibles.

Un garage apaisé : ce que change le module Gifi à casiers

Ce petit bloc mesure environ 28 x 17 x 16 cm, un format pensé pour se glisser partout : posé sur l'établi, sur une étagère ou fixé au mur grâce à une accroche prévue. Fabriqué en polypropylène, il supporte poussière, chocs légers et variations de température. Son coloris gris reste discret, même quand on aligne plusieurs modules côte à côte.

Selon les modèles, le module propose 2, 4, 9 ou 12 casiers amovibles. Chaque bac se retire en un geste, se pose près de la zone de travail, puis se remet en place une fois le chantier terminé. Vis, clous, boulons, rondelles ou chevilles trouvent chacun leur compartiment, ce qui permet de repérer la bonne pièce en quelques secondes.

Rangement bricolage modulable Gifi : un atelier rangé pour 4,23€

Pendant les soldes d'hiver 2026, chaque module est affiché à 4,23€ pièce, contre un prix habituel tournant autour de 6,80€, avec une offre annoncée jusqu'au 3 février 2026, sous réserve des stocks et des magasins participants. Pour le prix d'un café, on s'offre un niveau d'organisation qui change vraiment le quotidien. Trois ou quatre blocs au-dessus de l'établi créent déjà un mur de casiers, sans dépasser quelques dizaines d'euros.

Mettre fin au bazar de la visserie avec les casiers Gifi

Pour profiter pleinement de ce système, un petit rituel s'impose. On vide d'abord tiroirs et vieilles boîtes, puis on étale tout sur une table. Cette étape peut paraître fastidieuse, pourtant elle change complètement la suite. Vient ensuite le tri réfléchi, casier par casier.

Regrouper les vis à bois, vis pour placo, chevilles, écrous, rondelles et petits crochets par familles.

Attribuer un ou plusieurs casiers à chaque catégorie, voire à chaque taille quand on bricole souvent.

Coller une étiquette simple à l'avant du bac : type de support, diamètre ou longueur.

Une fois ce tri réalisé, le quotidien change vite. Les casiers se décrochent pour accompagner une réparation dans une autre pièce, puis retournent à leur place sans effort. Le garage gagne immédiatement en clarté, les chantiers redémarrent sans cette fameuse demi-heure perdue à chercher la bonne vis, et l'espace de bricolage prend enfin des airs d'atelier de pro pour un budget minuscule.