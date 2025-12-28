Gifi : ce petit accessoire à moins de 2,50 € soulève vos meubles sans effort et va changer votre bricolage

Soulever un canapé pour glisser un tapis, reculer une armoire collée au mur, mettre enfin son lave-linge de niveau… sans appeler des renforts ni finir avec un lumbago. Beaucoup rêvent de ce genre de coup de pouce, surtout quand les réaménagements de fin d’année s’enchaînent et que chaque euro compte.

C’est là qu’entre en scène le coussin de levage GiFi : un petit accessoire noir qui ressemble à une simple poche plate, vendu autour de 2,45 €, mais capable de soulever jusqu’à 150 kg grâce à l’air qu’on y injecte. Un détail : il tient dans une main, se glisse sous les meubles et change sérieusement la donne au quotidien.

Un coussin de levage GiFi compact mais capable de 150 kg

Fabriqué en polyuréthane et plastique, ce coussin de levage mesure 25 x 15 cm pour 2 cm d’épaisseur seulement. À plat, il se faufile sous un meuble ou un appareil électroménager ; une fois gonflé avec sa petite pompe intégrée, il le soulève de quelques centimètres, juste assez pour travailler confortablement sans forcer.

Avec une charge maximale annoncée de 150 kg, il aide à déplacer un buffet, un canapé, une commode bien remplie ou à redresser un lave-linge qui vibre. Dans un petit appartement, un couloir étroit ou près d’un escalier, ce format discret permet d’agir là où un chariot ou un cric classique ne passent pas.

Comment utiliser le coussin de levage GiFi sans se faire mal

Avant tout, on prépare la zone : sol dégagé, trajectoire du meuble anticipée et absence de surfaces coupantes qui pourraient percer le coussin. On le glisse ensuite au plus près du pied ou du bord du meuble, sur une partie solide qui ne risque pas de se déformer. Il suffit alors de pomper doucement ; le meuble s’élève progressivement, le temps de glisser un tapis, d’ajouter des patins anti-rayures ou d’ajuster des pieds réglables.

Les professionnels du levage rappellent quelques réflexes que l’on peut appliquer à la maison :

ne jamais dépasser la charge maximale de 150 kg ;

gonfler lentement en surveillant la stabilité, sans mouvements brusques du meuble ;

ne pas se glisser sous un meuble simplement tenu par le coussin, qui sert au levage et non au calage ;

installer aussitôt des cales solides si l’on doit intervenir sous ou derrière le meuble ;

au dégonflage, rester à distance et tirer sur la poignée, pas sur le flexible.

Idées d’usages malins et limites à connaître

Pour un étudiant en studio, le coussin de levage permet de bouger seul un clic-clac pour nettoyer derrière ou poser un grand tapis. Une famille l’utilise pour faire glisser un frigo, ajuster un lave-vaisselle sous le plan de travail ou réaligner un meuble de cuisine au millimètre. Un senior peut gagner en autonomie pour de petits réglages sans solliciter son entourage, à condition de rester dans les limites de poids et de toujours caler le meuble.

Ce type d’accessoire montre vite ses limites sur des charges très volumineuses ou mal équilibrées, comme une bibliothèque XXL remplie de livres. Dans ces cas, il vaut mieux vider partiellement, utiliser deux coussins ou compléter avec des patins glisseurs ou un diable. Pour qu’il dure, on le stocke à plat, à l’abri de l’humidité et du soleil direct, en vérifiant de temps en temps qu’il ne présente ni fuites ni craquelures.