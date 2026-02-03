GiFi vend cet outil de pro à moins de 2 € : il fixe du très lourd au mur, avant la rupture de stock

Étagères qui se décrochent, placo qui s’arrache : beaucoup renoncent à fixer du lourd au mur. Une promo choc chez GiFi promet de changer la donne pour moins de 2 €.

Percer un mur en placo pour y accrocher un meuble ou un grand miroir reste une petite source d’angoisse pour beaucoup. La scène est connue : la perceuse vibre, la cheville tourne dans le vide, puis l’étagère finit par se décrocher quelques jours plus tard. Les outils de fixation vraiment fiables existent, mais leur prix a souvent freiné les bricoleurs occasionnels.

En ce début février 2026, une grande enseigne française de décoration et de loisirs créatifs casse pourtant les codes. Elle affiche un pistolet d’expansion pour chevilles métalliques type Molly à moins de 2 €, un outil jusqu’ici réservé aux caisses à outils bien équipées. De quoi transformer la manière d’aborder les murs creux à la maison.

Un pistolet d’expansion GiFi à 1,90 € : la promo qui bouscule le rayon bricolage

Dans les rayons, l’étiquette attire tout de suite l’œil : le pistolet d’expansion GiFi, habituellement vendu 9,49 €, passe à seulement 1,90 €. La remise de 80 % représente une économie nette de 7,59 € sur un seul outil. Pour un accessoire en acier conçu pour un usage précis, ce niveau de réduction reste rare, surtout dans l’univers du bricolage.

Le calcul intéresse autant les petits budgets que les bricoleurs réguliers. Acquérir un outil spécialisé en acier à ce tarif laisse de la marge pour investir dans des forets de meilleure qualité ou dans la peinture des finitions. Pour beaucoup, cette pince en promotion devient instantanément l’affaire du mois, un achat malin que l’on range et que l’on sera bien content de posséder le jour venu.

Fixer des charges lourdes dans le placo sans stress grâce aux chevilles métalliques

Tenter de suspendre une charge lourde dans une cloison creuse avec une simple cheville plastique reste une erreur fréquente. La cheville glisse, le trou s’élargit et le mur se fragilise. Le pistolet d’expansion s’utilise avec des chevilles métalliques à expansion, dites Molly : son mécanisme tire la vis et déploie le métal derrière la plaque de plâtre pour créer un ancrage bien plus fiable qu’un serrage au tournevis.

Le résultat change vite le quotidien. Une fois la cheville écrasée correctement contre le placo, la charge se répartit sur une surface plus large et la fixation tient dans le temps. Cet outil rassure au moment d’installer un grand miroir, des éléments de cuisine ou encore un support de télévision articulé, tout ce que l’on hésite d’habitude à visser sur une cloison creuse.

Un outil en acier à moins de 2 € à saisir avant la rupture de stock

À ce prix, certains pourraient redouter une pince fragile. Le modèle proposé par GiFi affiche pourtant une conception en acier noir pensée pour encaisser des pressions répétées. Ses dimensions – environ 14 cm de long, 16 cm de large et 2,8 cm de haut – restent compactes, ce qui lui permet de se glisser dans n’importe quelle boîte à outils sans l’encombrer.

L’effet de levier de la poignée limite l’effort par rapport à un serrage au simple tournevis, ce qui épargne le poignet et réduit le risque de casser la tête de vis. Les quantités annoncées pour cette pince affichée 1,90 € restent limitées. Une fois les stocks écoulés, un modèle équivalent se paiera près de cinq fois plus cher dans d’autres rayons bricolage.