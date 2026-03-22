Hailey Bieber relance ce détail mode à la cheville qu’on croyait ringard : allez-vous oser le porter ?

Hailey Bieber ressuscite les chaussettes blanches apparentes et fait vaciller nos certitudes mode au printemps 2026. Comment ce détail longtemps ringard s’impose-t-il désormais comme le twist chic que tout le monde observe ?

On la croyait rangée au fond du tiroir avec les sandales à scratch et le corsaire en jean. Cet hiver encore, afficher un détail blanc à la cheville passait pour la pire faute de goût. Puis une silhouette signée Hailey Bieber, photographiée dans les rues de Los Angeles, a tout changé du jour au lendemain, bousculant les certitudes des modeuses françaises.

Car la tendance que le mannequin remet sur le devant de la scène avait presque disparu : les chaussettes blanches apparentes. Longtemps associées au touriste hésitant entre chaussettes de sport et sandales de marche, elles reviennent aujourd’hui au sommet des tendances urbaines. De Paris à Lyon, ce petit bout de coton qui dépassait autrefois à peine refait surface et intrigue.

Hailey Bieber relance la tendance des chaussettes blanches apparentes

Le pouvoir de Hailey Bieber tient à sa manière de rendre désirable ce que l’on jugeait importable la veille. Sur une photo devenue virale, elle associe blazer oversize ou trench impeccable, mini jupe ou short tailoring, et chaussettes blanches bien visibles dans des mocassins polis. Ce contraste entre pièces de luxe ultra chic et accessoire jugé ringard donne à sa silhouette une allure cool et assurée.

Pendant des décennies, la chaussette blanche remontée jusqu’au mollet incarnait l’anti élégance, image figée du touriste égaré. Elle s’opposait à l’idéal de cheville nue, glorifié au nom du minimalisme, même par temps glacial. En remettant ce détail au cœur de ses looks, la star fait basculer un symbole de mauvais goût vers un accessoire de style qui casse les codes de l’élégance à la française.

Pourquoi les chaussettes blanches visibles séduisent autant au printemps

Après une décennie à cacher la dimension pratique des vêtements, le moment est venu de revendiquer le confort. Les chaussettes blanches en coton assument leur fonction et créent une véritable barrière thermique entre la chaussure et la peau. Elles permettent de ressortir plus tôt ses mocassins, ballerines ou sandales à brides sans attendre les grandes chaleurs, tout en évitant ampoules, frottements et talons meurtris.

Ce retour ne réussit pourtant pas à toutes les silhouettes. Une chaussette claire qui coupe net au milieu du mollet crée une ligne horizontale et peut raccourcir visuellement la jambe. Mieux vaut opter pour une hauteur juste en dessous du mollet, une maille fine et, pour les plus petites, des teintes plus douces comme le gris ou le beige, glissées sous un pantalon 7/8 qui ne dévoile la cheville qu’en marchant.

Comment adopter la tendance sans effet scolaire ni déguisement

Pour éviter l’allure uniforme de lycée, le choix de la chaussure est crucial. Les mocassins noirs à semelles épaisses offrent une base structurée à la chaussette blanche, surtout avec un short tailleur, une jupe trapèze ou un jean droit. On gagne à laisser la chaussette légèrement froissée autour de la cheville plutôt que parfaitement tendue, ce détail donnant une nonchalance étudiée très actuelle.