Horoscope 12-18 janvier 2026 : ce jour caché par la Nouvelle Lune va tout bousculer pour votre signe

Janvier 2026 secoue déjà les repères, entre imprévus professionnels et émotions à vif. Les planètes en Capricorne accentuent la nécessité de faire des choix concrets, tandis que Jupiter en Cancer rappelle les besoins du cœur et de la famille.

Du 12 au 18 janvier, la Lune traverse des signes intenses puis optimistes, Vénus arrive en Verseau le 17 et la Nouvelle Lune en Capricorne du 18 lance un cycle de six mois centré sur les objectifs. Dans cet horoscope du 12 au 18 janvier 2026, un détail compte plus que tout pour chaque signe : son jour de bascule.

Météo astrale : une semaine charnière

Le 12, la Lune en Scorpion met en lumière ce qui pèse encore, avant un élan plus confiant le 13 avec la Lune en Sagittaire. Le 15, l’accord Vénus en Capricorne – Uranus en Taureau relié à Saturne en Poissons favorise les déblocages concrets, surtout pour Taureau et Cancer, avant l’entrée de Vénus en Verseau le 17 puis la Nouvelle Lune structurante du 18.

Cette première Nouvelle Lune de l’année en signe de Terre invite à engager des décisions réalistes plutôt qu’à multiplier les bonnes résolutions abstraites. Pour les signes cardinaux – Bélier, Cancer, Balance, Capricorne – chaque choix posé cette semaine peut structurer les six prochains mois, notamment côté travail et organisation de la vie privée.

Lion, Sagittaire, Scorpion : ambitions sous les projecteurs

Pour le Lion, les influx du début de mois se prolongent : un "soutien discret mais solide se met en place" et les astres soufflent "une nouvelle manière de vous organiser, un cadre plus souple, ou une vision à long terme plus rassurante", explique Pola Von Grüt pour Elle. Les natifs peuvent avoir un vrai "eurêka". Chez le Sagittaire, "La conjonction Mercure–Mars en Capricorne active fortement la carrière". "Les idées sont claires, la parole directe, l’ambition assumée", avec un esprit plus "orienté vers l’efficacité et la structuration". "Ce climat invite à surveiller ce qui s’accumule intérieurement avant que cela ne déborde dans la parole."

Côté Scorpion, l’accent reste mis sur l’ascension professionnelle et les équilibres intimes. "Dans votre vie professionnelle, votre ambition sera forte et bien orientée, vous apportant satisfaction et accomplissement", annonce l’horoscope du jour rédigé par LR Médias pour Marie Claire. "Vous verrez assez grand, avec une forte tendance à l'expansion. Vous serez en mesure de satisfaire cette tendance, mais vous n'aurez guère droit à l'erreur dans vos jugements. Tous les travailleurs tireront de grandes satisfactions de leur activité." En parallèle, "Vous vous organiserez cette fois de façon à consacrer beaucoup plus de temps à votre famille. Ce qui ne vous empêchera pas de vous passionner pour votre travail et de donner beaucoup de vous-même dans ce domaine. Bref, vous gagnerez sur tous les tableaux !" Le texte prévient aussi : "Pour les couples, bien qu'harmonieuses, des décisions retardées pourraient causer des disputes." Sur le plan matériel, "Au niveau financier, Pluton peut créer des délais dans vos recettes. Restreignez vos dépenses et fuyez les actions financières grosses." Enfin, l’horoscope amoureux précise : "Les amours conjugales seront bonnes. Mais vous aurez du mal à prendre des décisions lorsqu'elles s'imposeront, ce qui pourrait vous valoir une belle querelle avec votre conjoint ou partenaire. Les célibataires auront une vie sentimentale mouvementée, faite de passades, de coups de tête ; a priori, donc, rien de stable. Pourtant, certains natifs seront sérieusement à la recherche du partenaire idéal ; mais ils se montreront plus intellectuels raisonneurs qu'amoureux romantiques".

Votre jour booster du 12 au 18 janvier 2026, signe par signe

Chaque signe dispose d’un rendez-vous privilégié avec le ciel pour agir ou formuler une intention claire sous la Nouvelle Lune en Capricorne.