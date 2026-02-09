Horoscope chinois du 9 février 2026 : ce lundi décisif révèle si 3 années chaotiques sont enfin derrière vous

Lundi 9 février 2026, l’horoscope chinois s’inscrit dans une journée de bascule entre fin de l’Année du Serpent et approche du Nouvel An chinois. Amour, argent et décisions clés s’entrecroisent signe par signe, jusqu’où laisserez-vous ce tournant vous guider ?

Lundi 9 février 2026 n’est pas un jour anodin pour les passionnés d’astrologie chinoise. À quelques jours du Nouvel An chinois du 17 février qui ouvrira l’Année du Cheval de Feu, beaucoup ont la sensation confuse qu’une page se tourne sans vraiment savoir sur quoi exactement.

Depuis 2023, le passage de Saturne en Poissons a secoué les liens, les repères, parfois la foi en l’avenir. Madamastro parle de « la fin de 3 années chaotiques », a-t-elle expliqué à Pleine Vie, marquées par « beaucoup de chagrins profonds, des ruptures ou des détachements qui ont été forcés, des déceptions relationnelles nécessaires ». Elle rappelle aussi : « Gardez en tête que Saturne ne punit pas, il permet d’apprendre » et promet qu’en quittant ce signe « Ce sera le début d’une nouvelle ère ».

Horoscope chinois 9 février 2026 : une journée de bascule avant le Nouvel An

Ce lundi, la Lune en Scorpion réactive ces souvenirs, tandis que Jupiter ouvre déjà une fenêtre plus chanceuse. Pour l’astrologue Abigail-Rose Remmer, « la plupart du temps, l’année va être très chanceuse », a-t-elle confié au site YourTango, ce qui donne à cette période de pré-Saint-Valentin un parfum de renouveau, surtout pour l’argent, les projets et certaines histoires d’amour.

Le climat du jour reste pourtant contrasté : la fin de l’Année du Serpent demande de faire le tri, alors que l’Année du Cheval de Feu qui démarre le 17 février invite à bouger, oser, se repositionner. L’horoscope chinois du lundi 9 février 2026 met en lumière ce tournant, avec des signes qui clôturent une étape et d’autres qui amorcent déjà leurs nouveaux départs.

Horoscope chinois du lundi 9 février 2026 signe par signe

Pour le Rat, la priorité est de rester fidèle, de limiter les risques financiers et de ménager son énergie. Le Bœuf profite d’une complicité amoureuse apaisée, d’un budget bien tenu et gagne à pratiquer une activité relaxante. Le Tigre renforce sa relation, ose flirter s’il est célibataire et peut se former ou investir avec l’avis d’un expert. Le Lapin désamorce les tensions par le dialogue, suit son intuition pour faire grandir son patrimoine et allège ses repas. Le Dragon rayonne en amour, mais doit éviter les placements hasardeux et s’accorder des temps de repos. Le Serpent vit une journée clé pour s’engager, sécuriser ses transactions et changer d’air afin de garder le moral.

Le Cheval rayonne de charisme, attire des rencontres marquantes ou ranime la passion, à condition de miser sur des placements sûrs. La Chèvre recherche la douceur, reste prudente sur les dépenses et évite de trop tirer sur ses réserves. Le Singe veut plus de liberté en amour, doit freiner les excès et relire chaque engagement financier. Le Coq profite d’une belle harmonie sentimentale tout en surveillant de près son argent et les rivalités au travail. Le Chien peut vivre une rencontre prometteuse ou consolider son couple, soutenu par des rentrées d’argent liées au passé. Le Cochon voit ses projets amoureux avancer malgré des dettes qui ressurgissent, d’où l’intérêt de clarifier son budget avant de foncer.

Comment utiliser votre horoscope chinois du 9 février 2026

Choisissez dans ces prévisions un seul domaine prioritaire, amour, travail ou santé, puis engagez avant ce soir une petite action concrète en lien.

