Horoscope du 5 au 11 janvier 2026 : ce signe favori des astres, votre jour clé signe par signe à ne pas manquer

Entre le 5 et le 11 janvier 2026, le ciel joue la continuité tout en redistribuant discrètement les cartes. Nous sortons tout juste de la Pleine Lune du Loup, en Cancer, du 3 janvier, qui a réveillé les émotions et les besoins de sécurité. Les astres n’en ont pas fini avec ce thème. Certains signes vont consolider, d’autres devront poser des limites, d’autres encore auront un déclic inattendu, amoureux ou professionnel.

Dans cet horoscope du 5 janvier au 11 janvier 2026, la saison du Capricorne domine avec le Soleil, Vénus et Mars réunis dans ce signe de Terre, tandis que Mercure aiguise les échanges. La Lune passe du Lion à la Vierge puis à la Balance, avant son Dernier Quartier le 10 janvier. En toile de fond, Jupiter avance en Cancer jusqu’en juin 2026 et met l’accent sur famille, carrière et engagements. De quoi installer un climat sérieux mais porteur.

Horoscope 5‑11 janvier 2026 : un ciel très Capricorne

Avec cet amas planétaire en Capricorne, la semaine privilégie le concret : décisions structurant la vie pro, bilans financiers, choix sur le long terme. Autour du 6 janvier, la rencontre Soleil Vénus favorise les déclarations, les demandes d’augmentation ou les discussions de couple sérieuses. Puis le rapprochement de Vénus et Mars, suivi de l’union Soleil Mars vers le 9 janvier, offre une énergie franche pour trancher et officialiser un projet.

La Pleine Lune en Cancer du 3 janvier reste sensible en début de période, surtout sur l’axe Cancer Capricorne. Jupiter en Cancer amplifie tout, si bien que, comme le relève l’astrologue Pola Von Grüt, "les sentiments s’expriment plus largement, parfois avec intensité", explique Pola Von Grüt dans Elle. Le signe du Capricorne, mis en avant comme le plus chanceux, se libère d’une partie de sa réserve et ose davantage de gestes tendres et de compromis, un mouvement qui inspire aussi Cancer, Vierge et Poissons.

Signe par signe : votre jour clé entre le 5 et le 11 janvier

Les astrologues repèrent pour chaque signe un jour clé où le climat se montre plus fluide et les portes plus faciles à ouvrir.

Ces dates épousent les temps forts de la semaine, du Dernier Quartier de Lune en Balance à la montée en puissance des planètes en Capricorne.

5 janvier : Bélier, Vierge, Poissons, idéal pour un message, un rendez vous ou une prise de contact.

7 janvier : Scorpion, Capricorne, bon créneau pour négocier, revoir un budget ou fixer une limite.

10 janvier : Gémeaux, Cancer, Lion, Verseau, parfait pour une mise au point ou une signature.

11 janvier : Taureau, Balance, Sagittaire, propice à un projet commun ou à un engagement associatif.

Amour, travail, bien être : ce que vivent les éléments

Pour les signes de Terre, Taureau, Vierge et Capricorne, ce ciel très structuré facilite les décisions solides, qu’il s’agisse de carrière, de logement ou de couple. Les signes de Feu et d’Air gagnent à canaliser leur élan dans un projet précis, surtout lorsque la Lune traverse la Vierge puis la Balance. Les signes d’Eau, Cancer, Scorpion et Poissons, ressentent plus fortement les remous émotionnels, une invitation à écouter leur intuition et à poser des limites douces mais claires.