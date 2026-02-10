Horoscope du mardi 10 février 2026 : ce que Vénus en Poissons va bouleverser pour votre signe aujourd’hui

Ce mardi 10 février 2026, Vénus entre en Poissons tandis que la Lune en Sagittaire réveille les émotions et les envies de changement. Amour, travail, finances : quels signes seront portés, lesquels devront composer avec le flou ?

Mardi 10 février 2026, le ciel met la sensibilité au premier plan et votre horoscope du mardi 10 février 2026 prend des accents émotionnels. Vénus entre en Poissons, la Lune file en Sagittaire, les planètes d’eau et de feu se répondent. Entre élan du coeur, doutes et décisions à prendre, chaque signe ressent une vibration particulière.

Cette entrée de Vénus en Poissons, où elle restera jusqu’au 6 mars, colore l’amour de douceur et d’un fort désir de fusion, tout en rendant les frontières plus floues. La Lune en Sagittaire forme un lien inspirant avec Neptune en Bélier et Pluton, puis se frotte à Mercure rétrograde en Poissons. Les échanges peuvent alors se troubler : que raconte cette journée à votre signe ?

Climat astral du mardi 10 février 2026

Sous cette Vénus exaltée, les relations se teintent de tendresse, de dévotion et d’une écoute très fine. L’amour ressemble à une expérience sensorielle qui ouvre le coeur mais peut gommer les repères habituels. On se laisse émouvoir, on pardonne vite, on idéalise aussi. Garder un appui concret dans le quotidien aide à ne pas confondre rêve partagé et promesses impossibles.

La Lune en Sagittaire, accordée au feu de Neptune en Bélier et à Pluton, pousse à viser plus haut et à chercher du sens dans ce que l’on fait. L’intuition s’amplifie, les convictions aussi. En soirée, la tension avec Mercure en Poissons peut brouiller les discussions : un mot de travers, un message mal compris, et le quiproquo s’invite.

Horoscope du mardi 10 février 2026 signe par signe

Bélier : esprit dispersé, recentrez vos priorités et limitez les dépenses. Taureau : relations adoucies par Vénus, mais gardez pied sur terre face à l’argent. Gémeaux : écoute affûtée, attention à ne pas trop idéaliser l’autre. Cancer : carrière inspirée, surveillez vos émotions pour ne pas tout bousculer. Lion : discussions profondes, un tri s’impose dans vos liens. Vierge : efficacité renforcée au travail, une ouverture affective discrète se dessine.

Balance : grande souplesse au bureau, mais n’acceptez pas toutes les demandes. Scorpion : intuition fine dans les tâches, ménagez votre corps. Sagittaire : décisions matérielles liées aux émotions, clarifiez les montants et les attentes. Capricorne : un conseil extérieur réoriente subtilement votre carrière. Verseau : besoin de liberté face au travail, une nouvelle méthode s’impose. Poissons : charisme accru, prenez le temps d’éclaircir tout quiproquo affectif.

Horoscope lunaire du mardi 10 février 2026 : les gestes qui aident

L’horoscope lunaire de ce mardi rappelle que la journée sert de fil conducteur pour tout le mois à venir. L’invitation du moment : vibrer avec vos rêves tout en gardant un minimum d’ancrage concret. Laisser Vénus en Poissons ouvrir le coeur, oui, mais en vérifiant régulièrement vos limites et vos besoins réels. Quand la Lune se cogne à Mercure le soir, mieux vaut ralentir les échanges, reformuler, reporter les décisions floues. Un temps de silence ou quelques mots précisés à l’écrit suffisent à rétablir la clarté.