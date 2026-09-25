Ils ont peint les toits de 340 maisons en blanc : 23 ans après, ces relevés révèlent la vraie baisse dans les chambres

Ils ont recouvert de blanc les toits de 340 maisons modestes à Philadelphie pour affronter les canicules. Vingt-trois ans plus tard, les capteurs trahissent ce qu’une toiture blanche change vraiment à l’intérieur.

En plein été, certains volets noirs deviennent brûlants au toucher, quand les volets blancs restent presque tièdes. Même principe au-dessus de la tête : un toit sombre peut se transformer en véritable radiateur. D’où une idée simple, presque trop simple pour être vraie : et si une toiture blanche suffisait à rafraîchir une maison ?

Entre 2000 et 2003, Philadelphie a servi de laboratoire grandeur nature. Les toits d’environ 340 maisons modestes y ont été « peints » en blanc pour protéger des seniors fragiles lors des vagues de chaleur. Vingt-trois ans plus tard, les relevés de température permettent enfin de répondre à la question que tout le monde se pose : combien de degrés gagne-t-on vraiment à l’intérieur ?

Que disent vraiment les capteurs ? Les résultats sur la température dans ces 340 maisons

Le projet, baptisé Philadelphia Cool Homes Program, faisait partie du programme REACH du Département américain de la santé. L’Energy Coordinating Agency (ECA) a ciblé 375 foyers de personnes âgées vivant dans des logements vétustes, aux toitures goudronnées noires. Environ 80 % des maisons ont reçu un ventilateur de plafond, les deux tiers une isolation de toiture et près de 90 % un revêtement blanc réfléchissant en élastomère, soit ces fameux 340 toits. Attention : il ne s’agissait pas d’une simple peinture, mais d’un matériau polymère souple, très réfléchissant.

Pour mesurer l’effet réel, des enregistreurs de température ont été installés dans 35 logements avant et après la pose. Dans les chambres sans climatisation, la température maximale au niveau du plafond a baissé de 4 à 5 °F, soit environ 2,2 à 2,8 °C. L’air des pièces, lui, a perdu environ la moitié de cette valeur, autour de 1 à 1,5 °C. L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a aussi constaté une réduction d’environ 80 % des gains de chaleur venant du plafond. Même dans les maisons climatisées, le plafond plus frais soulageait la clim, donc la facture.

Toit blanc ou isolation ? Ce que l’étude révèle sur les travaux les plus efficaces

Les archives du programme révèlent un point souvent oublié : l’élastomère blanc n’a pas agi seul. L’isolation de toiture apportait en été un bénéfice très proche du toit blanc, tout en économisant du chauffage l’hiver. Le coût, lui, faisait réfléchir : environ 1 500 $ par toit pour le revêtement (près de 1 300 € aujourd’hui) contre 750 $ pour l’isolation (environ 650 €). Pour un budget serré, isoler les combles reste donc l’investissement le plus rentable.

La couleur n’est pas anodine pour autant. Des mesures en France montrent qu’une toiture anthracite peut atteindre 70 à 80 °C pour 30 °C dehors, alors qu’un toit clair reste vers 40 à 45 °C. Cet écart de 30 à 40 °C en surface peut se traduire, selon les cas, par 5 à 8 °C de moins à l’intérieur. Une toiture blanche ou très claire prend tout son sens lors d’un changement de couverture, surtout sous les combles aménagés ou en ville, où les îlots de chaleur aggravent la canicule.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Baisse moyenne dans les chambres −1 à −3 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une surface blanche renvoie une grande partie du rayonnement solaire au lieu de l’absorber. Le toit chauffe beaucoup moins, rayonne moins de chaleur vers les plafonds, qui restent plus frais. L’air des pièces se réchauffe alors plus lentement, ce qui améliore le confort et limite le recours à la climatisation. 💡 Le petit plus : profiter d’une réfection de toiture pour passer à un revêtement clair et réfléchissant, en le combinant à une bonne isolation des combles et à des volets efficaces sur les façades les plus ensoleillées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : faire peindre son toit en blanc sans vérifier le plan local d’urbanisme, l’état de la couverture et l’isolation existante, ni s’assurer que le produit utilisé est bien adapté au support.

Quartiers entiers, toitures claires et îlots de chaleur : ce que prépare Philadelphie… et ce que la France observe

Depuis 2024, Philadelphie teste un nouveau programme « Cool Roofs » dans le quartier de Strawberry Mansion : 62 maisons ont déjà reçu un revêtement blanc, avec un objectif de 150. Les chercheurs veulent savoir si, à l’échelle d’un quartier entier, ces toits clairs suffisent à faire baisser la température de rue et à limiter les îlots de chaleur. Les premiers résultats sont attendus après l’été 2026.

En France, les canicules répétées remettent aussi la couleur des toitures au centre des débats, et la loi du 26 mai 2026 reconnaît désormais les revêtements réflectifs en toiture. Entre isolation renforcée, protections solaires et toitures plus claires, chaque maison peut devenir un peu moins étouffante en été tout en restant agréable en hiver.