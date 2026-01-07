Immobilier : ces choix déco simples que les acheteurs adorent et qui font exploser le prix de votre logement en 2026

Lors d’une visite, comment expliquer qu’un appartement séduit instantanément alors que le suivant, pourtant similaire sur le papier, laisse indifférent ? En ce mois de janvier 2026, alors que les acheteurs se montrent prudents, tout se joue dans la façon dont le logement raconte le confort, le soin et le niveau de finition.

Ce n’est pas seulement une question de surface ou d’emplacement, mais d’émotion et de sensation de logement entretenu, prêt à vivre. Certains choix de déco qui augmente la valeur d’un logement déclenchent ce fameux coup de cœur et justifient un prix au mètre carré haut. Et le plus étonnant, c’est qu’ils restent souvent très simples.

Cuisine et teintes neutres : la déco qui fait grimper la valeur

Dans beaucoup de visites, la cuisine sert de test décisif. Si elle paraît vieillotte ou peu fonctionnelle, l’acheteur chiffre mentalement les travaux et baisse aussitôt son offre. Un simple home staging peut pourtant suffire : plan de travail effet pierre ou bois massif, poignées noires mates ou laitonnées, crédence repeinte ou recouverte d’un adhésif de qualité. L’idée est de suggérer une pièce saine, moderne et prête à l’emploi, sans tout casser.

Pour renforcer cette impression, chaque centimètre doit paraître utile : rangements généreux, circulation fluide, petit îlot mobile, quelques étagères ouvertes en bois. En hiver, la lumière naturelle manque ; des murs blanc cassé, beige, gris clair, greige ou lin agrandissent les volumes et reflètent la clarté. En retirant photos de famille et objets accumulés, on décharge visuellement le salon et on facilite la projection.

Plinthes hautes, moulures et matières nobles : les détails que les acheteurs adorent

Autre choix de déco qui fait grimper la valeur d’un bien : le travail des murs dès l’entrée. Dans un couloir standard aux plafonds de 2,50 mètres, des parois totalement nues renforcent l’effet boîte à chaussures. En installant des plinthes hautes de 12, 15, voire 20 centimètres, associées à des cimaises ou à des cadres moulurés, on crée un soubassement élégant qui structure immédiatement l’espace. Peints en blanc satiné ou brillant, sur des murs mats ou légèrement teintés, ces reliefs attrapent la moindre lumière d’hiver et donnent une impression de profondeur.

Bonne nouvelle, ce rendu très travaillé ne demande pas forcément du bois massif. Plinthes et moulures peuvent être réalisées avec des matériaux légers et économiques, presque impossibles à distinguer une fois peints :

moulures en polystyrène haute densité,

polyuréthane résistant pour les plinthes,

MDF ou bois selon le style recherché.

Pour quelques centaines d’euros de matériel et un week-end de bricolage, le logement gagne une allure de charme de l’ancien revisité, perçue comme haut de gamme.

Lumière, nature et technologie douce : l’effet coup de cœur en 2026

L’éclairage fait aussi la différence. Des suspensions spectaculaires, lampadaires architecturaux ou appliques sculpturales structurent la pièce et créent plusieurs ambiances. Quelques touches de chrome sur un miroir ou une lampe modernisent l’ensemble, tandis que bois, pierre, verre texturé ou céramique renforcent l’impression d’authenticité durable.

La biophilie complète ce tableau : plantes qui structurent l’espace, murs végétaux, fibres naturelles et motifs botaniques apportent vie et bien-être. En parallèle, une technologie douce discrète, comme l’éclairage intelligent ou les stores automatisés, améliore le confort et la gestion de l’énergie sans rompre l’harmonie décorative.