Installer un escalier design sans se ruiner : ce modèle Castorama à moins de 800 € part beaucoup trop vite

Alors que le prix des escaliers explose, Castorama mise sur un modèle Fortia industriel en kit à moins de 800 €. Suffisant pour parler d'escalier design pas cher sans mauvaise surprise ?

En fin d’hiver, nombre de foyers rêvent de rafraîchir leur intérieur, puis renoncent dès qu’il est question de changer l’escalier. Sur le marché professionnel, le fabricant Ysofer vend un escalier à 3 500 € et a réalisé un ouvrage à plus de 200 000 €. Face aux grandes enseignes, des industriels parlent de clients « qui ne font pas de cadeau et vont vous étriper », explique Louison Boucher, président d’Ysofer, cité par Le Pays. De quoi donner l’impression qu’un escalier design reste réservé aux gros budgets.

Pourtant, côté particuliers, certaines enseignes de bricolage proposent des modèles soignés à des tarifs bien plus doux. Chez Castorama, l’escalier droit gain de place Fortia affiche un look industriel très actuel pour un prix inférieur à 800 €. De quoi transformer une mezzanine ou des combles en coin cosy sans exploser son épargne. Reste à voir pourquoi ce modèle s’impose comme la bonne affaire du moment.

Un escalier design Castorama bien en dessous des prix du marché

Alors que Ysofer propose des escaliers avec un ticket d’entrée à 3 500 €, le modèle Fortia chez Castorama se positionne très bas dans l’échelle des prix. Son tarif a été abaissé de 999,90 € à 799 €, soit 200 € d’économie immédiate. L’offre est annoncée comme valable jusqu’au 24 février 2026, dans la limite des stocks disponibles, et l’escalier est vendu puis expédié directement par Castorama. Pour un escalier design pas cher, ce niveau de remise change la donne.

Le Fortia adopte un style industriel chaleureux. Sa structure en acier noir poudré RAL 9004 dessine une ligne graphique forte, adoucie par des marches en hêtre massif protégées par un vernis de qualité et une rampe du même bois de 40 mm de diamètre. Une balustrade en métal avec câbles en acier inox complète l’ensemble. Fabriqué en Autriche et couvert par une garantie constructeur de 15 ans, cet escalier affiche une note clients de 4,33/5.

Fortia : un escalier gain de place pour mezzanine et combles

Pensé pour les petits volumes, le Fortia est un escalier gain de place. Il mesure 167,5 cm de longueur pour 65 cm de largeur, avec 13 marches dont la hauteur se règle entre 190 et 230 mm. Ce réglage permet d’adapter l’escalier à la hauteur sous plafond sans passer par du sur-mesure. Il se révèle particulièrement adapté pour accéder à des combles aménagés, une mezzanine ou une pièce en duplex, tout en préservant la surface habitable au sol.

Livré en kit dans une caisse OSB solide, l’escalier affiche un poids net de 98 kg, gage de stabilité une fois fixé au sol et au mur. Le montage demande un peu de rigueur mais évite des frais de pose ; mieux vaut simplement prévoir d’être deux.

Un secteur des escaliers sous tension, un bon plan pour les particuliers

La Région Auvergne Rhône-Alpes parle d’un dispositif nommé « pack relocalisation » destiné à « favoriser l’implantation, le maintien et le développement d’entreprises sur des produits et secteurs stratégiques ». Ysofer est décrite comme « de plus en plus confrontée à une concurrence étrangère venant particulièrement du Portugal ». Dans ce contexte, un escalier Fortia fabriqué en Autriche et garanti 15 ans garde un positionnement singulier.