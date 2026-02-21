Votre porte d’entrée laisse filer le chaud ? Ce geste à moins de 10 € peut enfin alléger votre facture de chauffage

Chevilles glacées, courant d’air sous la porte d’entrée, facture qui grimpe : l’ennemi se cache souvent dans quelques millimètres au ras du sol. Quel geste à moins de 10 € peut vraiment transformer votre entrée cet hiver ?

Dans bien des maisons, l’hiver se ressent dès le pas de la porte : entrée fraîche, sol glacé, impression qu’il fait toujours un peu trop froid malgré les radiateurs qui tournent. On monte le thermostat, on ajoute un tapis, rien n’y fait, cette sensation de courant d’air persiste au niveau du seuil.

Bien souvent, le problème ne vient ni des fenêtres ni des murs, mais d’un minuscule espace sous la porte d’entrée. Ce bas de porte peut représenter jusqu’à 10 à 15 % des pertes thermiques d’un logement mal isolé, ce qui suffit à refroidir tout le couloir et à alourdir la facture de chauffage. La bonne nouvelle : un geste tout simple à moins de 10 euros permet de stopper ce filet d’air.

Pourquoi le bas de la porte d’entrée laisse filer la chaleur

En hiver, l’air froid reste plaqué au sol tandis que l’air chaud monte vers le plafond. Dès qu’un jour s’ouvre entre le bas de la porte et le sol, cet air glacé s’engouffre à l’intérieur et chasse la chaleur vers l’extérieur. La porte d’entrée se transforme alors en véritable couloir de vent, avec des pieds qui gèlent et une impression de maison mal chauffée.

Pour en avoir le cœur net, il suffit d’un test de la bougie ou de la feuille de papier. Porte fermée, faites lentement passer une petite flamme le long du cadre et surtout au ras du sol : si elle vacille ou s’éteint, l’air passe. Autre option, glisser une feuille sous la porte ; si elle se faufile sans résistance, le froid a trouvé son passage.

Le geste malin à moins de 10 euros : un bas de porte bien choisi

Pour combler ce jour sans bricolage, la solution la plus accessible reste le boudin de porte textile. Proposé en général entre 5 et 15 euros, il suffit de le poser contre le bas de la porte pour créer aussitôt une barrière isolante, avec de nombreux modèles à moins de 10 euros. Amovible, lavable et décoratif, il convient bien aux locataires et aux vieilles portes un peu de travers.

Autre geste malin : coller un joint adhésif au bas de la porte. Un rouleau en mousse ou en caoutchouc coûte entre 3 et 10 euros pour 5 mètres et se pose en quelques minutes, après avoir bien nettoyé la surface. Le caoutchouc résiste mieux aux frottements répétés, tandis qu’un bas de porte à brosse, autour de 10 à 15 euros, s’adapte aux sols irréguliers comme un carrelage ancien.

Compléter l’isolation de la porte d’entrée pour un vrai sas thermique

Pour transformer vraiment l’entrée en petit sas thermique, il ne faut pas négliger le reste du cadre. Un joint en V silicone, posé sur un dormant propre et sec, limite les passages d’air sur les côtés et en haut, tout en tenant mieux dans le temps qu’une mousse classique. Si la porte est vitrée, un film de survitrage et un rideau thermique épais complètent l’action du bas de porte. Voici les points à vérifier :

Un bas de porte efficace pour combler le sol.

Des joints en silicone tout autour du cadre.

Un rideau thermique lourd devant la porte d’entrée.

Un cache-serrure à clapet pour bloquer le trou.