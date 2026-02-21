Zéro chauffage depuis 2 ans : ces gestes à moins de 10 € qu'elle fait et qu'il faut copier avant l'hiver

Depuis deux hivers, une Française vit en zéro chauffage dans son appartement sans grelotter. Entre boudins de porte, tapis et organisation des pièces, ses astuces à moins de 10 € changent tout sans toucher aux radiateurs.

Couper tous les radiateurs en plein hiver, sans grelotter sur son canapé ? Pour une Française, c’est devenu la norme depuis deux ans : chez elle, le zéro chauffage n’est plus un défi ponctuel mais un mode de vie. En toile de fond, une facture moyenne de 1 770 € par an pour le chauffage, que beaucoup aimeraient voir fondre.

Son secret tient pourtant à des objets très simples, souvent à moins de 10 € : tissus épais, rubans isolants, cartons recouverts d’aluminium, organisation millimétrée des pièces. L’idée n’est pas de vivre dans le froid, mais de comprendre comment la chaleur s’échappe pour mieux la garder à l’intérieur. Et là, quelques gestes malins font une énorme différence.

Zéro chauffage : fermer toutes les fuites d’air pour quelques euros

Première cible : les fenêtres et portes. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, « les fenêtres et ouvrants constituent 10 à 15 % des déperditions thermiques », précise l’Agence, citée par MeilleursAgents. Chez elle, chaque vitrage a reçu une seconde peau : doublure polaire fixée derrière les rideaux existants ou modèles dits thermiques en entrée de gamme, qu’elle tire dès que la lumière décline puis garde fermés toute la nuit.

Les interstices sous les portes restent l’autre ennemi numéro un. Elle a aligné des boudins de porte devant chaque ouverture vers un couloir non chauffé, parfois fabriqués maison avec de vieux collants remplis de chutes de tissu. Autour des cadres, un simple ruban mousse autocollant ou un joint neuf à quelques euros suffit à calmer les courants d’air, tandis que des films transparents posés sur les vitres simples limitent la sensation de paroi glacée.

Tapis, murs froids et soleil d’hiver : transformer son salon en cocon

Au sol, le carrelage a longtemps donné l’impression de vivre dans une cave. En multipliant les tapis épais aux points stratégiques, devant le canapé et le lit, elle a créé une barrière isolante entre ses pieds et la dalle froide. Sur les murs derrière les radiateurs, même éteints, elle a glissé des panneaux réflecteurs en polystyrène fin recouvert d’aluminium, qui renvoient le rayonnement vers le centre de la pièce et atténuent les ponts thermiques.

Pour profiter de la chaleur gratuite, elle a réorganisé son quotidien dans la pièce la plus ensoleillée du logement, portes fermées pour garder les calories. Le jour, volets et rideaux restent grands ouverts ; dès le soir, tout se referme pour emprisonner l’effet de serre. Elle récupère aussi chaque degré produit à la maison :

la chaleur du four après un plat mijoté ;

la vapeur d’une douche chaude en laissant la porte ouverte ;

la chaleur corporelle d’une famille, environ 100 watts par personne ;

l’énergie dégagée par ordinateurs, téléviseurs et lampes.

Vêtements, assiettes et déco : le trio gagnant pour tenir sans radiateur

Elle applique aussi la fameuse « technique de l’oignon » : trois couches de vêtements, du tee-shirt manches longues au pull polaire ample, pantalon chaud et chaussettes épaisses. « Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements », rappelait l’auteur Alfred Wainwright, une phrase devenue son mantra domestique.