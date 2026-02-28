Je cherchais la pièce forte pour mon salon : cette horloge industrielle à 59 € chez Maxi Bazar a tout changé

Un salon trop sage, un budget serré et l’envie d’un vrai style industriel sans travaux. En misant sur une seule horloge murale à moins de 60 €, tout a changé.

Un mur de salon vide, un canapé neutre et cette impression que l’ensemble manque de caractère. Beaucoup rêvent d’un esprit loft avec métal et briques apparentes, mais la note grimpe vite dès qu’on s’attaque aux grandes pièces déco. L’objectif : trouver une pièce maîtresse industrielle capable de tout changer sans dépasser les 60 €.

Les grandes horloges noires façon gare, en métal ajouré et chiffres XXL, ont longtemps servi de raccourci pour afficher un style industriel. Dans des intérieurs devenus refuges, cette esthétique usine désaffectée paraît toutefois trop froide, surtout en hiver. L’enjeu est alors de dénicher une horloge qui impose le ton du salon tout en restant chaleureuse. Une référence repérée chez Maxi Bazar coche justement ces cases.

Pourquoi une horloge industrielle peut métamorphoser un salon

Dans un salon standard, une grande horloge murale devient le premier objet que l’œil repère en entrant. Elle structure le mur au-dessus du canapé et donne immédiatement la direction stylistique. Le métal, les rouages apparents et le côté mécanique racontent l’histoire d’un atelier réhabilité. Quand le reste du mobilier reste simple, c’est cette pièce forte qui crée l’ambiance industrielle recherchée.

Les horloges en métal noir très graphiques peuvent pourtant durcir la déco, surtout sur un mur blanc. La tendance 2026 va vers le bien-être visuel et une forme de slow decoration où le salon sert de cocon. L’idée n’est pas d’abandonner l’industriel, mais de le réchauffer. C’est exactement ce que propose l’horloge mécanique Giuliana, mise en avant chez Maxi Bazar.

Horloge mécanique Giuliana : le bon plan chez Maxi Bazar

Signée Atmosphera, l’horloge mécanique Giuliana affiche un diamètre d’environ 50,2 cm pour 8 cm d’épaisseur et un poids de 3,56 kg. Sa structure associe acier, verre et aluminium, avec un mécanisme à quartz alimenté par 3 piles LR6 AA 1,5 V, non incluses. Chez Maxi Bazar, elle est proposée à 59,99 €, quand des enseignes concurrentes la vendent plutôt autour de 67 à 71 €.

Visuellement, cette horloge industrielle Maxi Bazar se distingue par son cadran beige qui adoucit le métal et par ses engrenages vraiment mobiles au centre. Le décor rappelle les ateliers d’horloger du début du siècle, avec un côté presque hypnotique quand les rouages tournent. Son format généreux permet de transformer un simple mur de salon en scène industrielle, sans surcharge d’objets autour.

Installer cette horloge industrielle sans glacer le salon

Pour en faire une vraie pièce phare, l’idéal est de placer l’horloge Giuliana au-dessus du canapé, à environ 160 à 170 cm du sol, dans l’axe du regard. Sur un grand mur clair, elle remplace avantageusement un tableau. Son diamètre autour de 50 cm reste équilibré dans la plupart des salons français, tout en donnant cette impression de loft que beaucoup recherchent.

Côté confort, le mouvement à quartz reste discret ; certains acheteurs signalent seulement un léger bruit des rouages, que l’on peut supprimer en retirant leurs piles si besoin. Mieux vaut alors réserver cette horloge à la pièce de vie plutôt qu’à la chambre. Associée à du bois clair, du cuir camel et des textiles douillets, elle réconcilie style atelier et atmosphère cocon pour un budget inférieur à 60 €.