Je l’ai fait ce week-end : isoler ce recoin caché que tout le monde ignore près des fenêtres, et ma facture baisse déjà

En plein hiver, vos fenêtres semblent étanches mais un coffre de volet roulant laisse filer la chaleur et alourdit la facture. Comment ce minuscule pont thermique peut-il tout changer dans votre salon ?

Février s’installe, le chauffage tourne fort, et pourtant une sensation glacée persiste près des fenêtres. Le chauffage représente environ 62 % de la consommation d’énergie d’un logement, pour une facture moyenne proche de 1 770 € par an, alors le moindre courant d’air finit par coûter cher.

L’Agence de la transition écologique rappelle que « les fenêtres et ouvrants constituent 10 à 15 % des déperditions thermiques », a-t-elle indiqué à MeilleursAgents. Quand l’isolation des murs paraît correcte, on accuse souvent le vitrage, alors que le problème vient parfois d’un recoin juste au-dessus du cadre. Un endroit minuscule, rarement regardé, qui peut expliquer ces épaules froides sur le canapé.

Ce coffre de volet roulant qui fait chuter la température près des fenêtres

Dans la plupart des maisons équipées de volets roulants, ce recoin n’est autre que le coffre de volet roulant. Souvent en simple plastique ou en bois fin, en contact direct avec l’air extérieur, il forme un vrai pont thermique. Les spécialistes estiment qu’un coffre non isolé peut représenter jusqu’à 25 % des pertes de chaleur au niveau des menuiseries, comme une petite fenêtre laissée entrouverte en continu.

L’air froid s’engouffre par la fente du volet, remplit le coffre, refroidit la paroi côté pièce puis retombe en cascade le long de la fenêtre. L’air chaud monte, se refroidit au contact du caisson glacé, redescend : ce mouvement en boucle crée cette impression de courant d’air alors que la fenêtre est fermée. Beaucoup pensent à un joint usé, alors que c’est ce volume vide qui aspire la chaleur.

Isoler le coffre de volet roulant : quels matériaux et quelle épaisseur

Bonne nouvelle, isoler ce coffre ne réclame ni gros travaux ni budget énorme. La laine de roche en panneaux semi-rigides épouse bien les parois et améliore aussi l’acoustique. Le polystyrène extrudé offre une forte résistance thermique pour une faible épaisseur. Des kits d’isolant mince multicouche, conçus spécialement pour les coffres, existent aussi pour les espaces les plus étroits.

Une règle d’or reste incontournable : l’isolant ne doit jamais gêner l’enroulement du tablier. Il faut viser une épaisseur comprise entre 20 et 25 mm, pas davantage, sous peine de bloquer le volet ou d’abîmer le moteur. Pour intervenir, un simple kit de base suffit :

Un isolant adapté (laine de roche, polystyrène ou kit dédié)

Un mètre, un cutter et un tournevis pour ouvrir le coffre

Un adhésif double face puissant ou une colle mastic

Des gants, un masque et des lunettes si vous utilisez une laine minérale

Étapes clés pour isoler un coffre de volet roulant en un week-end

Tout commence par l’ouverture du coffre, en retirant les vis ou les clips du capot, puis par un bon nettoyage pour enlever poussière et graisse. On mesure ensuite précisément l’intérieur, volet entièrement remonté, puis on découpe l’isolant pour couvrir face avant, dessus et dessous sans toucher le tablier. La découpe sur mesure reste l’étape clé pour éviter tout frottement. On le fixe ensuite avec un adhésif puissant ou une colle mastic, en tassant bien chaque joint.

Le froid chute aussitôt près de la fenêtre, et l’ADEME rappelle : « Fermez toujours vos volets dès que la nuit tombe », recommande l’Agence de la transition écologique, citée par Positivr. Une fois le coffre calfeutré et les volets fermés tôt le soir, le courant d’air disparaît et le chauffage travaille enfin pour la pièce, pas pour l’extérieur.