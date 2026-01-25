Je me maquille en Pénélope Cruz

La délicieuse latina prête son joli minois pour nous parler de produits de beauté. Il faut dire que quand on la voit, on aimerait toutes lui ressembler... Voici quelques conseils maquillage en toute simplicité...

Parce qu'elle le vaut bien...

Notre bandida préférée est ambassadrice de L'Oréal Paris, rien que ça. Elle se retrouve aux côtés d'autres canons de la beauté comme Milla Jovovich, Laetitia Casta ou Eva Longoria...Vous la voyez souvent à la télé vous vanter les mérites d'un laque ou d'un shampoing avec sa crinière de tigresse qu'elle agite dans tous les sens. Sans oublier cette petite phrase qui ponctue cette danse frénétique de cheveux : "Parce que vous le valez bien" !

On veut le même regard de braise...

On met toutes les chances de notre coté pour avoir ce regard fougueux qui a déjà fait craquer Tom Cruise, Matthew Mac Conaughey... Et on en passe ! La belle utilise deux produits pour avoir des yeux... de biche :

- Les 3 ombres à paupières dans les tons marrons, idéales pour sublimer les yeux bruns ! Et si je n'ai pas les yeux marrons de Penelope, je me maquille comment ? Ne vous inquiétez pas, il y en a pour toutes les couleurs !

- Le mascara Telescopic, effet stretch spectaculaire épaissit les cils à la racine et les allonge... Très facile d'application, vous êtes sûres de ne pas faire de beaux paquets. Betty Boop n'a qu'à bien se tenir !

Et cette bouche de cinéma...

On ose le rouge cet hiver. Finis les rouges à lèvres discrets, on affirme son côté sexy et on fonce sur le rouge rouge. Pourquoi ne pas tester celui de la belle espagnole ? Une couleur affirmée mais si féminine.