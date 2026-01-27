Je mets quoi pour le 31

Pour découvrir les destinations conseillées pour le nouvel An Cliquez-ici On vous donne toutes les tenues à mettre selon votre programme de réveillon. Plus besoin de retourner son placard, suivez le guide !

1. On enfile la doudoune pour affronter la montée du Mont Blanc en raquette !Parka : 69,90 euroshttp://www.3suisses.fr

2. On fonce sur les babouches pour être bien dans ses shoes pour la nouvelle année !Babouches : 21 euroshttp://www.babouchesshop.com

3. Sexy et si bien en tenue légère... L'idéal pour aller danser toute la nuit avec le super GO !Robe tunique : 32,90 euroshttp://www.laredoute.fr

4. On se couvre mais on reste coordonnée ! Chic même au pôle nord !Bonnet : 12,90 euros et gants : 12,90 euroshttp://www.promod.fr

5. On ose la robe dorée pour aller se déchaîner sur Patrick Juvet à Londres !Robe : 34,90 euroshttp://www.laredoute.fr

6. Tenue chic et sexy pour un tête à tête romantiqueRobe Antik Batik : 112,50 http://www.rushcollection.com

7. Nuisette aux allures de robe noire sexy. Idéale pour une soirée coquine à deux, tout en restant habillée. Il y a le chef cuisinier quand même !Nuisette Etam : 35 euroshttp://www.etam.com

8. Petite tenue de rigueur pour un réveillon en amoureux. http://www.hm.com