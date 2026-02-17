Je n'ai plus de piscine ni de jacuzzi : cette installation ancestrale venue du Nord les remplace chez moi à petit prix

Entre factures d'énergie record et sécheresses à répétition, la piscine et le jacuzzi perdent du terrain dans nos jardins. Et si un simple bassin en bois changeait tout ?

Entre factures d’électricité qui grimpent, restrictions d’eau et envie de naturel, beaucoup de foyers revoient leurs équipements de loisirs dans le jardin. La piscine bleue et le spa bouillonnant séduisent moins dès qu’on additionne travaux, produits d’entretien et abonnements énergétiques. Pour certains propriétaires, une idée inattendue s’impose alors pour retrouver le plaisir de l’eau sans excès.

Cette piste ne passe pas par un gadget connecté, mais par le retour d’un bassin en bois venu du Nord de l’Europe. Le bain nordique, circulaire et installé dehors toute l’année, accueille une petite tribu dans une eau entre 36 et 40 °C chauffée par un poêle. Inspiré de traditions norvégiennes, suédoises ou finlandaises, il remplace piscine et jacuzzi en misant sur le rituel.

Pourquoi piscine et jacuzzi reculent face au bain nordique

Une piscine classique demande souvent un terrassement lourd, une structure en béton, des démarches administratives et des équipements de sécurité normalisés. L’investissement initial grimpe vite, puis viennent la pompe, le chauffage, les produits chimiques et l’hivernage. Au final, ce grand bassin reste utilisé pendant une courte saison, ce qui pousse certains ménages à chercher une option plus sobre pour se baigner.

Le jacuzzi électrique, souvent présenté comme un équipement haut de gamme technologique, s’ajoute à cette équation. Ses jets, sa filtration permanente et son eau maintenue en température entraînent un coût d’achat élevé, entre 7 000 et 15 000 €, et un budget annuel estimé autour de 800 à 1 500 €, quand un bain nordique reste plutôt entre 250 et 400 €.

Bain nordique en bois : fonctionnement, ambiance et bienfaits

Le bain nordique ressemble à un tonneau circulaire en bois, fabriqué dans des essences comme le red cedar, le pin thermo-traité ou le mélèze. Posé sur une surface plane, il reçoit un poêle à bois intégré ou externe qui porte l’eau à bonne température en moins de deux heures. Il ne réclame ni dalle en béton ni traitement agressif, ce qui limite son impact sur le jardin.

L’immersion dans cette eau chaude enveloppe le corps, détend les muscles et apaise les tensions nerveuses. Le contraste entre l’air frais et l’eau entre 36 et 40 °C stimule la circulation sanguine, aide les défenses immunitaires et procure un effet tonique parfois euphorisant. Loin des écrans, beaucoup l’utilisent pour limiter le stress, améliorer le sommeil ou simplement partager un moment paisible sous les étoiles.

Installer un bain nordique à la place d’une piscine ou d’un jacuzzi

L’installation reste bien plus légère que pour un grand bassin enterré. Les modèles autoportants se posent sur un sol stable, idéalement une terrasse ou une petite dalle existante, sans gros travaux de terrassement. Le fonctionnement est autonome : pas de raccordement aux eaux usées, peu de pièces techniques, un simple rinçage et un nettoyage à la brosse, avec une eau renouvelée toutes les trois à six semaines selon l’usage.

Ce type de bassin trouve facilement sa place à l’emplacement d’un ancien jacuzzi posé sur dalle, ou en remplacement d’une petite piscine dont l’entretien devenait trop lourd. Dans les faits, le bain nordique remplace surtout piscine et jacuzzi dans ces situations, chez les particuliers comme dans les locations de vacances.