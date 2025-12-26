Je ne veux plus de dressing : ce meuble modulable a changé mon petit appart et ma façon de ranger en 2025

Le grand dressing de magazine a longtemps symbolisé le confort moderne. Dans la réalité d’un studio de 25 m² ou d’un trois-pièces familial, ce bloc imposant finit souvent par bloquer les portes, assombrir la chambre et compliquer chaque changement de saison. Beaucoup de citadins finissent par se dire qu’ils ne veulent tout simplement plus de dressing.

Face au prix du mètre carré et aux vies qui bougent plus vite que les meubles, une autre idée s’impose : alléger, ouvrir, rendre le rangement mobile. En 2025, un objet discret, modulable et pensé pour les petits espaces s’impose dans les salons déco comme dans les concept-stores. Une solution qui commence vraiment à bousculer le modèle du dressing classique.

Quand le dressing classique devient un problème

Dans un logement compact, le dressing fermé grignote les murs, alourdit visuellement la pièce et devient vite impraticable dès qu’un lit, un bureau ou une chaise coupe l’accès aux portes coulissantes. Les systèmes plus récents de dressing modulable restent souvent basés sur des caissons, tiroirs et portes en enfilade, difficiles à déplacer une fois montés.

L’hiver, manteaux, pulls et chaussures s’accumulent, les coins restent inutilisés et la promesse d’un rangement parfait laisse place à un sentiment d’encombrement permanent. Cette rigidité pèse aussi sur les locataires ou les étudiants, qui hésitent à investir dans des aménagements lourds à démonter au prochain déménagement.

Comment le portant modulable change la donne en 2025

Le portant modulable répond à cette situation avec une structure ouverte, légère, souvent en métal associé à du bois. Barres de penderie réglables, étagères ajustables, modules qui se mettent côte à côte ou en hauteur : le meuble s’adapte à la saison comme au logement. Autoportant, il se monte en quelques minutes sans percer les murs, un point clé pour les locataires.

L’aération directe limite les odeurs de renfermé et incite à garder une sélection de pièces vraiment utilisées. Dans l’entrée, un modèle double désengorge le couloir en accueillant manteaux et sacs, tandis que des étagères basses rangent chaussures et paniers. Dans la chambre ou le salon, il peut servir de séparateur d’espace léger. Les versions en matériaux naturels, bambou ou alliance bois-métal, deviennent un véritable objet déco avec guirlandes, plaid ou branches d’eucalyptus. Au Salon Maison et Objet de septembre 2025, ce type de mobilier a illustré la montée du modular design, pensé pour suivre les évolutions de la vie.

Adopter un portant modulable plutôt qu’un dressing

Pour remplacer un dressing, plusieurs configurations se détachent. Sous combles, un duo de portants bas exploite enfin les mètres oubliés. Le long d’un mur, un ensemble penderie plus étagères structure un coin nuit sans cloison. Dans un studio, un modèle double face crée une frontière douce entre lit et canapé tout en restant facile à déplacer pour réorganiser la pièce.

Le choix se fait surtout sur la stabilité, la capacité de charge et les dimensions. Mesurer précisément hauteur, largeur et profondeur disponibles évite les mauvaises surprises, surtout près d’une porte ou d’une fenêtre. Beaucoup de foyers réservent le portant aux vêtements de saison et placent le reste en boîtes, dans un placard ou sous le lit. Le meuble reste alors lisible, agréable à regarder, et dans de nombreux intérieurs urbains en 2025, il prend tout simplement la place de l’armoire traditionnelle.