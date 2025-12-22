Joint de carrelage abîmé : cette méthode rapide ne touche qu’une minuscule zone et vous évite un gros chantier

En plein hiver, quand on profite davantage de son intérieur, un joint de carrelage fissuré au milieu d’une cuisine nickel ou d’une douche étincelante saute vite aux yeux. La ligne blanche a grisé, s’effrite, parfois se creuse.

Pourtant, un joint abîmé sur quelques centimètres carrés ne condamne pas tout le carrelage. Ce petit défaut visuel devient vite une porte d’entrée pour l’humidité et les moisissures, surtout dans une salle de bains ou une cuisine peu ventilée. L’idée est simple : cibler uniquement la zone fragilisée et la remettre en état.

Repérer un joint de carrelage abîmé avant les infiltrations

Les premiers signaux restent discrets : joint qui grisonne, surface poudreuse, légère fissure qui se transforme en mini-canyon entre deux carreaux. Même si le carreau semble encore bien en place, un joint qui se dérobe laisse l’eau s’infiltrer, surtout en hiver où l’on a tendance à moins aérer les pièces humides.

Bonne nouvelle, il est inutile de lancer un chantier lourd si une seule portion de joint est touchée. Repérer tôt une zone fragilisée évite que la fissure ne s’étende tout le long de la ligne et permet de conserver l’aspect soigné du sol ou de la crédence.

La méthode rapide pour rafistoler seulement la zone fragilisée

Tout commence par la dépose ciblée de l’ancien mortier à joint. On évite tournevis et vieux couteaux, trop agressifs pour les carreaux, et on mise sur un grattoir à joint manuel ou, pour une ligne plus longue, sur une mini-meuleuse équipée d’un disque spécial. Un cutter sert aux finitions délicates.

On retire uniquement la partie friable du joint en suivant sa longueur, jusqu’à voir la base du carrelage sans toucher aux arêtes. La rigole doit être nette : brossage, aspiration, puis chiffon humide pour chasser la poussière. Une fois sec, on humidifie légèrement la fente, on applique un peu de mortier à la spatule souple en suivant la ligne d’origine, puis on lisse aussitôt avec la spatule ou un doigt mouillé en essuyant les bavures avant durcissement.

Choisir un joint adapté pour une réparation discrète

Pour que la réparation se fonde dans le décor, le choix du produit compte autant que le geste. Des fabricants comme Parexlanko, marque de Sika spécialisée dans les mortiers industriels, proposent une gamme Design de joints décoratifs qui misent sur l’esthétique, avec plusieurs couleurs et des formulations adaptées aux différents supports.

Un joint ciment comme le 5056 Prolijoint Design convient aux murs et sols, en intérieur comme en extérieur ; hydrofugé et résistant, il est annoncé avec un séchage complet en 16 heures et se décline en 27 couleurs pour retrouver une teinte proche. Dans les zones exposées à l’eau, une colle-joint epoxy de type 560 Perfect Color Design ou un mastic silicone neutre décoratif comme le 630 Silicone Design, sans odeur et résistant aux moisissures, renforcent la protection autour d’une douche ou d’un plan de travail. Une fois le joint pris, un passage d’éponge humide aide à uniformiser la couleur entre la partie réparée et le reste du carrelage.