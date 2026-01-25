La Nouvelle Athènes, l'atelier chic et pro de la coiffure

La nouvelle Athènes, c'est Sylvie.

C'est elle qui a créé le salon il y a trois ans. Au début, elle était toute seule avec ses petits bras musclés.

Sylvie Coudray, elle est trop. Elle a fait des choses trop bien. Elle a trop d'idées. Trop de choses rigolotes à dire, à raconter. Trop de talent, trop d'énergie, trop de désirs pour que les choses soient encore plus que trop.

Mais ce qui est cool, à la Nouvelle Athènes, c'est que c'est tout l'inverse quand on est cliente. Qu'est-ce que je raconte ? Invitée de marque. On a de la place. On a du temps. On n'est pas bousculée. La musique est toujours douce et un peu jazzy.

On est dans un appart, pas en vitrine. Un appart. Où on aimerait vivre, tellement c'est lumineux. Elle aime chiner, la bougresse, et ça se voit. La déco est splendide.

Sylvie, elle dit des trucs comme "Une culture se mesure à ses rêves, et ses rêves sont rêvés par ses artistes". Elle dit aussi "J'adore les cordonniers", "l'art est partout". Vous voyez le genre ?

La nouvelle Athènes, c'est une équipe

Exigeante, la Sylvie. Elle forme tout le monde dans un même état d'esprit. On ne s'amuse pas avec les clientes comme avec des poupées, ou des modèles pour s'entraîner sur la coupe de cheveux de la saison. On les fait pas changer de tête sur un coup de tête. On les regarde :-La morpho-le regard et la matière des cheveux, les sourcils-le port de tête-La silhouette générale

Tout ça pour éviter deux mois de déprime en attendant que ça repousse. Ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé ?

La nouvelle Athènes1, rue de Liège 75009 PARIS01 48 74 86 89Coupe-shampooing-séchage (65 euros)Colorations, extensions, maquillage et tutti quanti