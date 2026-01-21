Le Jack Russel : chien Top Tendance

Bahia a accepté de poser pour elleadore.com

Non non, il ne prend pas la pose !

Il sait aussi jouer...

Avec un profil qui le rend si célèbre...

Les people l'ont adopté...

La plus sexy des tahitiennes, Mareva Galanter, n'a pas résisté devant cette boule de poils. Elle sort souvent avec elle et n'hésite pas à la mettre en avant sur son site officiel : www.mareva-galanter.com

Christophe Dechavanne traîne son chien sur tous les plateaux. A quand les petits avec la chienne de Drucker ? Outre atlantique on craque aussi pour le Jack Rusell : JLo, Pink et Serena Williams... Mais l'heureux élu reste Jackson P.Mutley qui crèche chez la diva, Mariah Carey. Il tourne dans un de ses clips (Dreamlover). Il se fait conduire en voiture avec chauffeur quand il se fait refuser une place en 1ère classe dans l'avion. Dure, dure la vie de chien !Dur d'être le chien de la diva : http://www.mariahfanclub.com

Les publicitaires l'adorent...

Le Jack tourne dans de nombreuses pub... On le voit beaucoup à la télé pour des publicités de toutes sortes. Pour un magasin d'ameublement bon marché il rentre chez lui et ne reconnaît pas sa maison car tout a changé. Si vous voulez la visionner, elle est très sympa.

Mais aussi dans les journaux pour des marques de luxe, dont dernièrement celle du célèbre carré ! Sans compter toutes les autres... Il est sur tous les fronts. Il faut dire qu'avec une gueule pareille...

Une gueule marrante...

Quel comédien ce chien ! Et nous aussi !On adore cette petite boule de poils pleine d'énergie. Fort de son succès, on ne sort pas son Jack sans que quelqu'un ne tarisse d'éloges. Un très bon plan pour draguer ! Pas obligé d'être Mareva ou Segala pour craquer pour ce chien... " so cute ", comme dirait Mariah !